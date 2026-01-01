Flipt ist eine Open-Source-Feature-Flag-Management-Plattform, die Entwicklungsteams die vollständige Kontrolle über ihren Release-Prozess gibt. Sie ermöglicht es Ihnen, Flag-Konfigurationen zusammen mit Ihrem Code in Git-Repositories zu speichern und integriert sich in die Code-Review-Workflows, die Ihr Team bereits verwendet. Die Weboberfläche macht das Erstellen von Flags, das Definieren von Benutzersegmenten und das Konfigurieren von prozentbasierten Rollouts für jedes Teammitglied zugänglich, ohne Codeänderungen oder erneute Bereitstellungen zu erfordern.

Das Selbst-Hosten von Flipt auf Ihrem VPS hält sensible Feature-Flag-Logik und Benutzer-Targeting-Daten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, was die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien gewährleistet und eine Anbieterbindung eliminiert. Sie erhalten die gleichen Funktionen wie kommerzielle Feature-Flag-Dienste zu einem Bruchteil der Kosten.