Grafana mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Führende Open-Source Beobachtungsplattform zur Visualisierung von Metriken, Logs und Traces aus beliebigen Datenquellen.
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Was Sie mit Grafana erstellen können
Grafana ist die weltweit beliebteste Open-Source-Observability-Plattform, der über 20 Millionen Nutzer vertrauen, um Zeitreihendaten in umsetzbare Dashboards zu verwandeln. Sie verbindet sich mit mehr als 100 Datenquellen — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, Cloud-Anbietern und mehr — und ermöglicht es Teams, Daten aus jedem Winkel ihrer Infrastruktur in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche zu visualisieren und Warnmeldungen zu erhalten.
Das Selbst-Hosting von Grafana auf Ihrem VPS eliminiert Cloud-Egress-Gebühren und Pro-Sitz-Preise, während Dashboard-Konfigurationen, Abfrageverlauf und Metrikdaten vollständig in Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben — unerlässlich für compliance-sensible Umgebungen und Teams, die interne Systeme überwachen, die nicht über das öffentliche Internet erreichbar sind.
Wichtige Funktionen von Grafana
100+ Datenquellen
Verbinden Sie Grafana mit Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, Cloud-Anbietern und Dutzenden weiteren, ohne eigene Adapter schreiben zu müssen.
Umfassende Visualisierungsbibliothek
Wählen Sie aus Diagrammen, Heatmaps, Histogrammen, Geokarten, Statistik-Panels und Hunderten von Community-Plugins, um jede Metrik im intuitivsten Format darzustellen.
Leistungsstarke Benachrichtigung
Definieren Sie schwellenwertbasierte oder Anomalieerkennungsalarme und leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, PagerDuty, E-Mail, Webhooks und mehr über eine einzige Alarm-Engine weiter.
Dashboard-Templating
Verwenden Sie Variablen und Template-Abfragen, um ein einziges, wiederverwendbares Dashboard zu erstellen, das dynamisch nach Host, Dienst, Region oder jeder anderen Dimension filtert.
Vereinheitlichte Beobachtbarkeit
Metriken, Logs und verteilte Traces lassen sich auf einer Plattform nebeneinander korrelieren, wodurch die mittlere Diagnosezeit und die Behebung von Vorfällen verkürzt werden.
Warum Sie Grafana auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.