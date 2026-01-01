Autobase mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, selbstgehostete Database-as-a-Service-Plattform zur Automatisierung der Bereitstellung und Verwaltung von PostgreSQL-Clustern.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Autobase
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Autobase erstellen können
Autobase ist eine Open-Source-Alternative zu Cloud-Datenbankdiensten wie Amazon RDS und Google Cloud SQL, die eine automatisierte Bereitstellung von PostgreSQL-Clustern, eine Hochverfügbarkeitskonfiguration und eine zentralisierte Verwaltung über eine intuitive Webkonsole bietet. Mit über 4.000 GitHub-Sternen ermöglicht es Ihnen, produktionsreife PostgreSQL-Cluster mit automatisiertem Failover, geplanten Backups und Point-in-Time Recovery bereitzustellen, ohne komplexe HA-Konfigurationen manuell beherrschen zu müssen.
Das Selbsthosten von Autobase eliminiert die wiederkehrenden stündlichen Kosten von Cloud-Datenbankdiensten, während Ihre Datenbankinfrastruktur und alle gespeicherten Daten unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Das integrierte DBDesk Studio bietet direkten SQL-Zugriff und Schema-Erkundung, und die REST-API ermöglicht eine vollständige programmatische Verwaltung – was Ihnen den Komfort einer verwalteten Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur bietet.
Wichtige Funktionen von Autobase
Ein-Klick-Cluster-Bereitstellung
Stellen Sie vollständig konfigurierte, hochverfügbare PostgreSQL-Cluster über die Webkonsole bereit, ohne manuell HA-Konfigurationsdateien oder Ansible-Playbooks zu schreiben.
Automatisches Failover
Integrierte Ausfallsicherung erkennt primäre Fehler und schaltet automatisch auf eine Replik um, wodurch Ausfallzeiten für Produktions-Workloads ohne manuelles Eingreifen minimiert werden.
Integriertes SQL-Studio
DBDesk Studio wird zusammen mit der Konsole gebündelt und bietet Schema-Browsing, Abfrageausführung und Datenexploration, ohne die Installation eines separaten Datenbank-Clients.
Datensicherung und -wiederherstellung
Planen Sie automatisierte Backups und stellen Sie Cluster jederzeit wieder her, um sich vor Datenverlust durch versehentliche Löschungen oder Anwendungsfehler zu schützen.
REST-API-Automatisierung
Jede Verwaltungsmaßnahme ist über eine REST-API verfügbar, was die Integration mit CI/CD-Pipelines, Infrastructure-as-Code-Tools und benutzerdefinierten Automatisierungsskripten ermöglicht.
Warum Sie Autobase auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.