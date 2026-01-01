Autobase ist eine Open-Source-Alternative zu Cloud-Datenbankdiensten wie Amazon RDS und Google Cloud SQL, die eine automatisierte Bereitstellung von PostgreSQL-Clustern, eine Hochverfügbarkeitskonfiguration und eine zentralisierte Verwaltung über eine intuitive Webkonsole bietet. Mit über 4.000 GitHub-Sternen ermöglicht es Ihnen, produktionsreife PostgreSQL-Cluster mit automatisiertem Failover, geplanten Backups und Point-in-Time Recovery bereitzustellen, ohne komplexe HA-Konfigurationen manuell beherrschen zu müssen.

Das Selbsthosten von Autobase eliminiert die wiederkehrenden stündlichen Kosten von Cloud-Datenbankdiensten, während Ihre Datenbankinfrastruktur und alle gespeicherten Daten unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben. Das integrierte DBDesk Studio bietet direkten SQL-Zugriff und Schema-Erkundung, und die REST-API ermöglicht eine vollständige programmatische Verwaltung – was Ihnen den Komfort einer verwalteten Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur bietet.