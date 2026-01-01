SnappyMail ist ein moderner, leichter Webmail-Client, mit dem Sie über eine übersichtliche Browser-Oberfläche auf jedes IMAP-E-Mail-Konto zugreifen können. Es ist ein gepflegter Fork von RainLoop, der auf Leistung neu aufgebaut wurde – die JavaScript-Nutzlast ist etwa 66 % kleiner als das Original, was schnellere Ladezeiten selbst bei langsamen Verbindungen bedeutet. SnappyMail unterstützt mehrere IMAP-Konten, PGP-Verschlüsselung, Sieve-Mailfilter, einen Dunkelmodus und vollständige Tastaturnavigation.

Das Self-Hosting von SnappyMail auf Ihrem VPS platziert einen privaten, browserbasierten Mail-Client auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Drittanbieter-Telemetrie, ohne Werbung und ohne dass ein Konto bei einem externen Dienst erforderlich ist. Ihre E-Mail-Zugangsdaten werden nur auf Ihrem Server gespeichert und nur zwischen Ihrem VPS und Ihrem bestehenden Mail-Anbieter übertragen.