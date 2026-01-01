FUXA mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Open-Source SCADA/HMI-Software zur Gestaltung von Echtzeit-Prozessvisualisierungen und zur Verbindung mit Industriegeräten.
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Was Sie mit FUXA erstellen können
FUXA ist eine Open-Source-SCADA-/HMI-/Dashboard-Plattform, die vollständig für das Web entwickelt wurde. Der Drag-and-Drop-Editor läuft im Browser, sodass Ingenieure Anlagenvisualisierungen, Dashboards und Bedienerbildschirme entwerfen können, ohne proprietäre Tools installieren zu müssen – und dieselben Bildschirme werden auf jedem Gerät mit einem Browser angezeigt.
Das Selbst-Hosting von FUXA auf Ihrem eigenen VPS hält Tag-Daten, Projektdateien und Geräteanmeldeinformationen innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, was für OT-Umgebungen wichtig ist, in denen Cloud-gehostetes SCADA selten eine Option ist. Die Node.js-Laufzeitumgebung wird mit nativen Treibern für Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT und Ethernet/IP geliefert, sodass sie mit bestehenden PLCs und Feldgeräten ohne zusätzliche Gateways kommunizieren kann.
Wichtige Funktionen von FUXA
Webbasierter Editor
Entwerfen Sie SCADA-Bildschirme, Dashboards und Alarme direkt im Browser mit einem Drag-and-Drop-Editor – ohne dass Windows-spezifische Engineering-Tools erforderlich sind.
Industrieprotokolle
Native Treiber für Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT und Ethernet/IP verbinden FUXA sofort einsatzbereit mit SPSen und Feldgeräten.
Echtzeit-Tags
Binden Sie Bildschirmelemente an Live-Gerätetags und beobachten Sie, wie sich Werte in Echtzeit aktualisieren, mit integrierter Historian-Unterstützung für Trends und Berichte.
Alarme und Ereignisse
Schwellenwertbasierte Alarme mit Bestätigungsworkflows konfigurieren und einen Ereignisverlauf für Audits und die Analyse nach Vorfällen speichern.
SVG-basierte Grafiken
Skalierbare Vektorgrafiken sorgen dafür, dass Nachbildungen auf jeder Anzeigegröße gestochen scharf bleiben, von Bediener-HMIs bis hin zu großen Übersichts-Dashboards an der Leitwartenwand.
Skriptfähige Logik
Fügen Sie benutzerdefinierte JavaScript-Logik hinzu, um Berechnungen, Transformationen und bedingtes Verhalten zu handhaben, ohne die Anwendung neu aufzubauen.
Warum Sie FUXA auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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