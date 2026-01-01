DenoKV ist eine moderne Schlüssel-Werte-Datenbank, die von den Entwicklern von Deno entwickelt wurde. Sie bietet stark konsistenten Speicher mit ACID-Transaktionsgarantien und eine JavaScript-native API, die sich nahtlos in Deno-Anwendungen integriert. Sie unterstützt atomare Operationen, sekundäre Indizes, automatische Versionierung und die effiziente Verarbeitung sowohl kleiner Metadaten als auch großer binärer Objekte – alles unterstützt durch eine SQLite-Speicher-Engine für zuverlässige Persistenz.

Das Selbst-Hosten von DenoKV auf Ihrem VPS bietet Ihnen vorhersehbare Leistung und Kosten im Vergleich zu verwalteten Datenbankdiensten, vollständige Kontrolle über Ihre Datenschicht und tokenbasierte Authentifizierung für sicheren Zugriff. Es ist der ideale Datenspeicher für Deno-Anwendungen, die eine zuverlässige Schlüssel-Werte-Speicherung ohne Herstellerbindung oder variable Cloud-Preise benötigen.