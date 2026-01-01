OneDev mit 1 Klick bereitstellen.
All-in-One selbst gehostete DevOps-Plattform mit Git-Hosting, CI/CD-Pipelines, Kanban-Boards und einer Paket-Registry.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OneDev erstellen kÃ¶nnen
OneDev ist eine umfassende, selbst gehostete DevOps-Plattform, die Git-Hosting, CI/CD-Automatisierung, Issue-Tracking, Kanban-Boards und eine Paket-Registry in einer einzigen Anwendung vereint. Ihr visueller Pipeline-Builder und ihre Code-Intelligenz-Funktionen machen sie fÃ¼r Entwickler ohne tiefgreifende DevOps-Expertise zugÃ¤nglich, wÃ¤hrend die erweiterte Abfragesprache Power-Usern prÃ¤zise Kontrolle Ã¼ber Builds, Issues und Commits ermÃ¶glicht.
Das Selbst-Hosting von OneDev auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Entwickler zu festen Infrastrukturkosten, mit vollstÃ¤ndiger Kontrolle Ã¼ber Ihren Quellcode und Ihre Build-Artefakte. Diese Vorlage beinhaltet PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und Docker-Socket-Zugriff, damit OneDev CI/CD-Jobs direkt auf Ihrem Server ausfÃ¼hren kann.
Wichtige Funktionen von OneDev
Git-Hosting & Code-Review
VollstÃ¤ndiger Git-Server mit erweiterter Diff-Visualisierung, Branch-Schutz und Steuerung der Merge-Strategie fÃ¼r eine strukturierte Code-ÃœberprÃ¼fung.
Visueller CI/CD-Baukasten
Pipelines erstellen und visualisieren, ohne YAML von Grund auf neu zu schreiben â€” Drag-and-Drop-Schritte mit vollstÃ¤ndigem YAML-Export fÃ¼r die Versionskontrolle.
Kanban und Issue-Tracking
Integrierte Kanban-Boards und Issue-Tracker mit benutzerdefinierten Feldern und einer erweiterten Abfragesprache fÃ¼r prÃ¤zises Filtern.
Paket-Registry
Hosten Sie Docker-Images und andere Build-Artefakte in der integrierten Registry neben Ihrem Code und Ihren Pipelines.
Code-Intelligenz
Symbolnavigation und semantische Codesuche helfen Entwicklern, unbekannte Codebasen schneller zu verstehen.
Warum Sie OneDev auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.