Bis zu 69 % Rabatt auf Redmine

Deploy Redmine in one click installation.

Flexible open-source project management and issue tracking platform with custom workflows, Gantt charts, and Git integration.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Redmine

69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Redmine erstellen kÃ¶nnen

Redmine is one of the most established open-source project management platforms, powering issue tracking and collaboration for thousands of organizations since 2006. Built with Ruby on Rails, it adapts to diverse methodologies â€” from agile development to traditional waterfall â€” through custom fields, issue types, statuses, and role-based permissions across unlimited projects.

Self-hosting Redmine eliminates per-user subscription fees and keeps your project history, wikis, attachments, and time tracking data entirely on your own infrastructure. This deployment pairs Redmine with a PostgreSQL backend for reliable, scalable data storage suitable for teams managing hundreds of concurrent issues and long-term project archives.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Redmine

Custom Workflows

Define your own issue statuses, transitions, and permissions per project type so Redmine matches your team's actual process rather than forcing a preset methodology.

Gantt Charts

Visualize project timelines, milestones, and task dependencies in interactive Gantt views for scheduling and progress tracking across multiple projects.

Time Tracking

Log hours against issues and generate detailed reports for client billing, sprint reviews, or resource allocation analysis.

Repository Integration

Browse Git, SVN, and Mercurial commits alongside related issues so code changes are traceable directly to the requirements that drove them.

Plugin Ecosystem

Hundreds of community plugins extend Redmine with agile boards, helpdesk features, billing integrations, and additional reporting capabilities.

Warum Sie Redmine auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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1Backend

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