ServerStatus mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Schlankes Multi-Server-Monitoring-Dashboard, das Echtzeit-Metriken von all Ihren Servern in einer Ansicht aggregiert.
Wählen Sie einen VPS-Plan für ServerStatus
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ServerStatus erstellen können
ServerStatus ist ein Open-Source-Multi-Server-Überwachungssystem, das CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken von beliebig vielen entfernten Maschinen erfasst und sie in einem einzigen Echtzeit-Web-Dashboard präsentiert. Jeder überwachte Server führt einen schlanken Client-Agenten aus, der an den zentralen ServerStatus-Server meldet, was es einfach macht, eine einheitliche Ansicht Ihrer gesamten Infrastruktur zu erhalten, ohne einen aufwendigen Observability-Stack bereitzustellen.
Das Selbst-Hosten von ServerStatus auf Ihrem eigenen VPS hält alle Infrastrukturmetriken privat und unter Ihrer Kontrolle. Das Web-Dashboard aktualisiert sich live und erfordert keine Datenbank, keine komplexe Konfigurationspipeline und keine externen Abhängigkeiten – nur einen einzigen Container und eine Konfigurationsdatei, die Ihre Server auflistet.
Wichtige Funktionen von ServerStatus
Multi-Server-Aggregation
Metriken von unbegrenzt vielen Remote-Servern in einem zentralen Dashboard erfassen und anzeigen, ohne separate Installationen pro Server.
Echtzeit-Dashboard
Die live-aktualisierende Weboberfläche zeigt auf einen Blick die CPU-Auslastung, die Speichernutzung, den Festplattenspeicher und den Netzwerkdurchsatz für jeden überwachten Host.
Schlanke Client-Agenten
Remote-Server betreiben einen minimalen Python- oder Shell-Client, der Metriken über eine einfache TCP-Verbindung meldet, mit nahezu keinem Ressourcen-Overhead.
Watchdog-Alarmierung
Ausdrucksbasierte Alarmregeln für CPU-, Speicher- und Netzwerkbedingungen definieren und Benachrichtigungen über konfigurierbare Webhook-Callbacks senden.
Website- und SSL-Überwachung
Überwachen Sie HTTP/HTTPS-Endpunkte und den Ablauf von SSL-Zertifikaten zusammen mit Server-Metriken im selben Dashboard.
Warum Sie ServerStatus auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.