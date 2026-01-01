ServerStatus ist ein Open-Source-Multi-Server-Überwachungssystem, das CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken von beliebig vielen entfernten Maschinen erfasst und sie in einem einzigen Echtzeit-Web-Dashboard präsentiert. Jeder überwachte Server führt einen schlanken Client-Agenten aus, der an den zentralen ServerStatus-Server meldet, was es einfach macht, eine einheitliche Ansicht Ihrer gesamten Infrastruktur zu erhalten, ohne einen aufwendigen Observability-Stack bereitzustellen.

Das Selbst-Hosten von ServerStatus auf Ihrem eigenen VPS hält alle Infrastrukturmetriken privat und unter Ihrer Kontrolle. Das Web-Dashboard aktualisiert sich live und erfordert keine Datenbank, keine komplexe Konfigurationspipeline und keine externen Abhängigkeiten – nur einen einzigen Container und eine Konfigurationsdatei, die Ihre Server auflistet.