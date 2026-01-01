Casdoor ist eine Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), die als zentraler Authentifizierungsserver für Ihre Anwendungen fungiert. Mit integrierter Unterstützung für OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML und LDAP ermöglicht es jeder Anwendung, die Benutzeranmeldung an einen einzigen vertrauenswürdigen Dienst zu delegieren – wodurch anwendungsspezifische Anmeldesysteme entfallen und Benutzer eine einzige Reihe von Anmeldeinformationen für Ihren gesamten Stack erhalten.

Der Betrieb von Casdoor auf eigenen Servern (Self-Hosting) hält die Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten Ihrer Benutzer vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne pro-Benutzer-Preise und ohne Anbieterbindung (Vendor Lock-in). Integrierte Multi-Faktor-Authentifizierung, Social-Login-Integrationen und feingranulare Berechtigungen über Casbin machen es zu einer vollständigen Identitätsplattform für Teams jeder Größe.