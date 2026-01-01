Piwigo mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ausgereifte Open-Source-Fotogalerie-Plattform mit Hunderten von Plugins, granularen Freigabesteuerungen und Massenimport-Workflows für professionelle Archive.
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Was Sie mit Piwigo erstellen können
Piwigo ist eine der am längsten bestehenden Open-Source-Fotogalerieanwendungen, die speziell für die Verwaltung großer Fotosammlungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu leichtgewichtigen Galerie-Skripten verwaltet Piwigo Archive von Hunderttausenden von Fotos mit EXIF/IPTC-Indizierung, mehrstufigen Albumhierarchien, konfigurierbaren Miniaturbildgrößen, detaillierten Berechtigungen pro Album und einem Plugin-Ökosystem von über 200 Community-Erweiterungen, die alles von Gesichtserkennung bis hin zu benutzerdefinierten Themes abdecken.
Das Selbst-Hosting von Piwigo auf Ihrem VPS bewahrt Originale in voller Auflösung, Standortdaten und Zugriffsstatistiken auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einem Foto-SaaS zu übergeben. Der PHP- und MySQL-Stack ist grundsolide, läuft mit minimalen Ressourcen und erstellt Galerien, die seit zwei Jahrzehnten online sind – was Piwigo zu einer beliebten Wahl für Vereine, Museen, Fotografen und Familien macht, die möchten, dass ihr Fotoarchiv jeden spezifischen Cloud-Anbieter überdauert.
Wichtige Funktionen von Piwigo
Massive Bibliotheksskalierung
Von Anfang an darauf ausgelegt, Archive von Hunderttausenden von Fotos mit schnellem Durchsuchen, Suchen und Paginierung zu verwalten – und nicht nur Galerien im Hobbybereich.
Mehrstufige Alben
Organisieren Sie Fotos in verschachtelte Alben und virtuelle Alben (ein Foto kann an vielen Stellen erscheinen) mit Berechtigungen pro Album für eine feingranulare Freigabe.
EXIF- und IPTC-Indizierung
Die automatische Extraktion von Kamera-, Objektiv- und IPTC-Metadaten macht Fotos nach Kameragehäuse, Brennweite, Ort oder jedem beliebigen benutzerdefinierten Tag durchsuchbar.
200+ Plugins
Der aktive Community-Erweiterungskatalog umfasst Gesichtserkennung, Wasserzeichen, Diashow-Designs, mobile Upload-Tools, Social Sharing und vieles mehr.
Granulare Freigabe
Öffentlicher, privater, passwortgeschützter und gruppenbeschränkter Albumzugriff mit Download-Berechtigungen pro Foto und EXIF-Daten-Entfernung für geteilte Alben.
Massenimport-Tools
Serverseitige und FTP-/SFTP-Synchronisationsworkflows erleichtern es, Tausende von Fotos auf einmal hochzuladen, anstatt sich durch Einzel-Uploads zu klicken.
Warum Sie Piwigo auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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