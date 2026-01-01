Hanko als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Passkey-basierte Authentifizierungs-Backend mit passwortlosem Login, MFA, OIDC und Social Sign-in.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hanko erstellen kÃ¶nnen
Hanko ist ein Open-Source-Authentifizierungs-Backend, das auf Passkeys und dem WebAuthn-Standard basiert und als selbst hostbare Alternative zu Auth0, Clerk und anderen Identity-SaaS-LÃ¶sungen konzipiert wurde. Es bietet einen vollstÃ¤ndigen Benutzer-Workflow â€“ Passkey-Registrierung, Social- und Enterprise-SSO, PasswÃ¶rter als optionaler Fallback, MFA und E-Mail-basierte Wiederherstellung â€“ der Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche REST-API und Drop-in-Webkomponenten zugÃ¤nglich ist.
Das Selbst-Hosting von Hanko auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Benutzeranmeldeinformationen, Sitzungen und Audit-Logs innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne MAU-GebÃ¼hren (Monthly Active User) und ohne Vendor Lock-in. Die gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Datenbank speichert Benutzerkonten und WebAuthn-Anmeldeinformationen dauerhaft, wÃ¤hrend Hankos JWT-basierte Sitzungen in jeden Frontend- oder Backend-Stack integriert werden kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von Hanko
Passkey-First-Authentifizierung
Aufgebaut auf WebAuthn und Passkeys, sodass sich Benutzer mit Face ID, Touch ID oder Hardware-SchlÃ¼sseln anmelden, anstatt PasswÃ¶rter einzugeben.
Soziales und Unternehmens-SSO
Direkt integrierbare OAuth-Anbieter fÃ¼r Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn und Discord sowie SAML fÃ¼r IdentitÃ¤tsanbieter in Unternehmen.
Multi-Faktor-Authentifizierung
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r TOTP-Authentifizierungs-Apps und Richtlinien fÃ¼r vertrauenswÃ¼rdige GerÃ¤te ergÃ¤nzen jeden Anmeldevorgang um MFA, ohne externe Dienste.
Webkomponenten-SDK
Stellen Sie in wenigen Minuten eine vollstÃ¤ndige Login-BenutzeroberflÃ¤che bereit, indem Sie die offiziellen Hanko Webkomponenten in jedes Framework einbetten â€“ React, Vue, Svelte oder reines HTML.
JWT-Sessionstoken
Standardskonforme JWT-Sitzungen mit Rotation und Widerruf machen die Integration mit bestehenden APIs und Microservices unkompliziert.
Audit-Protokolle und Webhooks
Integrierte Audit-Protokollierung und Webhook-Ereignisse fÃ¼r jede Authentifizierungsaktion bieten Ihnen volle Transparenz und einfache Integration mit nachgeschalteten Systemen.
Warum Sie Hanko auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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