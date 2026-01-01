Phoenix mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source KI-Beobachtungsplattform fÃ¼r die Verfolgung, Evaluierung und Ãœberwachung von LLM-Anwendungen und KI-Agenten im Produktivbetrieb.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Phoenix erstellen kÃ¶nnen
Phoenix ist eine Open-Source-KI-Observability-Plattform, die von Arize AI fÃ¼r Teams entwickelt wurde, die Anwendungen mit groÃŸen Sprachmodellen, Agenten und Retrieval-Pipelines entwickeln. Sie erfasst jede von Ihrer Anwendung erzeugte Trace Ã¼ber die Standard-OpenTelemetry-Instrumentierung und zeigt Latenz, Token-Nutzung und AntwortqualitÃ¤t auf, damit Ingenieure Regressionen erkennen kÃ¶nnen, bevor diese die Kunden erreichen. Mit Out-of-the-Box-Integrationen fÃ¼r LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic und die meisten anderen KI-Frameworks fÃ¼gt sich Phoenix nahtlos in bestehende Pipelines ein, ohne dass Code neu geschrieben werden muss.
Das Self-Hosting von Phoenix auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Prompts, Modellausgaben und Retrieval-Kontext auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Trace oder EinschrÃ¤nkungen der Datenresidenz an â€“ speichern Sie so viele Telemetriedaten, wie Ihre Festplatte zulÃ¤sst.
Wichtige Funktionen von Phoenix
OpenTelemetry-Tracing
Erfassen Sie den vollstÃ¤ndigen AusfÃ¼hrungsbaum jedes LLM-Aufrufs, Tool-Aufrufs und Abrufschritts mithilfe des standardmÃ¤ÃŸigen OTLP-Protokolls.
Evaluierungsrahmenwerk
FÃ¼hren Sie LLM-as-a-judge und codebasierte Evaluatoren auf DatensÃ¤tzen aus, um die AntwortqualitÃ¤t zu bewerten und Regressionen vor dem Deployment zu erkennen.
Prompt-Spielplatz
Prompts nebeneinander Ã¼ber Modelle und Parameter hinweg iterieren, ohne den Anwendungscode zu Ã¤ndern oder neu bereitzustellen.
Framework-Integrationen
Instrumentierung zur einfachen Integration fÃ¼r LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock und Vertex AI.
Datensatzexperimente
DatensÃ¤tze aus Produktions-Traces erstellen und diese gegen neue Prompt- oder Modellversionen wiedergeben, um Ausgaben zu vergleichen.
Einbettungsanalyse
ÃœberprÃ¼fen Sie die AbrufqualitÃ¤t mit Embedding-Visualisierungen, die Drift, Cluster und Ergebnisse mit geringer Relevanz aufzeigen.
Warum Sie Phoenix auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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