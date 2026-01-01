Phoenix ist eine Open-Source-KI-Observability-Plattform, die von Arize AI fÃ¼r Teams entwickelt wurde, die Anwendungen mit groÃŸen Sprachmodellen, Agenten und Retrieval-Pipelines entwickeln. Sie erfasst jede von Ihrer Anwendung erzeugte Trace Ã¼ber die Standard-OpenTelemetry-Instrumentierung und zeigt Latenz, Token-Nutzung und AntwortqualitÃ¤t auf, damit Ingenieure Regressionen erkennen kÃ¶nnen, bevor diese die Kunden erreichen. Mit Out-of-the-Box-Integrationen fÃ¼r LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic und die meisten anderen KI-Frameworks fÃ¼gt sich Phoenix nahtlos in bestehende Pipelines ein, ohne dass Code neu geschrieben werden muss.

Das Self-Hosting von Phoenix auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Prompts, Modellausgaben und Retrieval-Kontext auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Trace oder EinschrÃ¤nkungen der Datenresidenz an â€“ speichern Sie so viele Telemetriedaten, wie Ihre Festplatte zulÃ¤sst.