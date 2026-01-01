Cloudflared mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Cloudflare Tunnel-Daemon, der Dienste sicher dem Internet bereitstellt, ohne Firewall-Ports zu öffnen.
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Was Sie mit Cloudflared erstellen können
Cloudflared ist der Client-Daemon für Cloudflare Tunnel, der ausgehende, verschlüsselte Verbindungen von Ihrem VPS zum Edge-Netzwerk von Cloudflare herstellt. Indem der gesamte Datenverkehr über Cloudflare geleitet wird, bevor er Ihren Ursprungsserver erreicht, erhalten Sie integrierten DDoS-Schutz und WAF-Abdeckung, ohne jemals eingehende Firewall-Ports öffnen oder die IP-Adresse Ihres Servers freilegen zu müssen.
Das Selbst-Hosting des Cloudflared-Daemons auf einem VPS bietet einen stabilen, stets aktiven Tunnel, der nicht den Zuverlässigkeitseinschränkungen von Heim-Internetverbindungen unterliegt. Ihre Cloudflare-Tokens und Tunnel-Konfiguration werden auf einer Infrastruktur gespeichert, die Sie kontrollieren, und die enthaltene Web-Oberfläche macht die anfängliche Einrichtung und die laufende Verwaltung ohne Verwendung der Kommandozeile unkompliziert.
Wichtige Funktionen von Cloudflared
Keine eingehenden Ports erforderlich
Alle Verbindungen gehen von Ihrem Server aus, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Firewall-Regeln zu öffnen oder NAT-Portweiterleitung zu konfigurieren.
Ursprungs-IP-Schutz
Der Traffic erreicht Ihren Server nur über Cloudflare und verbirgt Ihre VPS-IP vor Scannern und direkten Angriffsversuchen.
Integrierter DDoS-Schutz
Cloudflare absorbiert volumetrische Angriffe am Edge, bevor jeglicher Traffic Ihren Ursprungsserver erreicht.
Zero-Trust-Integration
Kombinieren Sie Tunnel mit Cloudflare Access, um identitätsbasierte Authentifizierung für jeden internen Dienst ohne VPN durchzusetzen.
Webbasierte Konfiguration
Verwalten Sie Tunnel-Token und Routen über eine mitgelieferte Web-Benutzeroberfläche, ohne auf die Kommandozeile wechseln zu müssen.
Warum Sie Cloudflared auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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