Cloudflared ist der Client-Daemon für Cloudflare Tunnel, der ausgehende, verschlüsselte Verbindungen von Ihrem VPS zum Edge-Netzwerk von Cloudflare herstellt. Indem der gesamte Datenverkehr über Cloudflare geleitet wird, bevor er Ihren Ursprungsserver erreicht, erhalten Sie integrierten DDoS-Schutz und WAF-Abdeckung, ohne jemals eingehende Firewall-Ports öffnen oder die IP-Adresse Ihres Servers freilegen zu müssen.

Das Selbst-Hosting des Cloudflared-Daemons auf einem VPS bietet einen stabilen, stets aktiven Tunnel, der nicht den Zuverlässigkeitseinschränkungen von Heim-Internetverbindungen unterliegt. Ihre Cloudflare-Tokens und Tunnel-Konfiguration werden auf einer Infrastruktur gespeichert, die Sie kontrollieren, und die enthaltene Web-Oberfläche macht die anfängliche Einrichtung und die laufende Verwaltung ohne Verwendung der Kommandozeile unkompliziert.