Jellyfin ist der führende kostenlose Open-Source-Medienserver – eine gemeinschaftsgetriebene Alternative zu Plex und Emby, ohne Premium-Stufen, ohne Tracking und ohne Anbieterbindung. Er streamt Ihre persönliche Mediensammlung auf Smartphones, Tablets, Computer, Smart-TVs und dedizierte Apps auf Roku, Android TV, Apple TV und Fire TV mit automatischem Metadaten-Abruf und hardwarebeschleunigter Transkodierung.

Das Selbst-Hosting von Jellyfin auf einem VPS ermöglicht Ihnen rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Medienbibliothek von überall auf der Welt, mit dedizierter Bandbreite für gleichzeitige Streams und ohne Abhängigkeit von Ihrer Heim-Internetverbindung. Ihre Medien, Ihr Wiedergabeverlauf und Ihre Benutzereinstellungen bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne jemals Abonnementgebühren.