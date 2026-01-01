Quasarr als 1-Klick-Installation bereitstellen.
JDownloader-BrÃ¼cke, die einen Newznab-Indexer und einen SABnzbd-Download-Client fÃ¼r den gesamten Arr-Mediastack bereitstellt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Quasarr erstellen kÃ¶nnen
Quasarr ist ein schlanker Python-Dienst, der sich als Newznab-Indexer und SABnzbd-Download-Client ausgibt und dann jeden Download Ã¼ber seine My JDownloader Cloud-API an JDownloader 2 weiterleitet. Das Ergebnis ist eine nahtlose BrÃ¼cke, die es Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr und Magazarr ermÃ¶glicht, von Ein-Klick-Hostern zu suchen und herunterzuladen, ohne jemals echtes Usenet oder BitTorrent zu berÃ¼hren.
Das Selbst-Hosten von Quasarr auf einem VPS hÃ¤lt die BrÃ¼cke rund um die Uhr online, zusammen mit JDownloader, und beinhaltet einen integrierten CAPTCHA-EntschlÃ¼sselungsablauf fÃ¼r geschÃ¼tzte Links. Aktive GitHub-Sponsoren kÃ¶nnen SponsorsHelper einbinden, um CAPTCHAs automatisch zu lÃ¶sen.
Wichtige Funktionen von Quasarr
JDownloader-Bridge
Leitet jeden Download von Radarr, Sonarr, Lidarr und Magazarr direkt in JDownloader 2 Ã¼ber die My JDownloader Cloud-API weiter.
Newznab-Indexer
Quasarr stellt einen Newznab-kompatiblen Such-Endpunkt bereit, damit der Arr-Stack VerÃ¶ffentlichungen auf unterstÃ¼tzten One-Click-Hostern mithilfe von IMDb-IDs oder Textabfragen finden kann.
SABnzbd Client-Emulation
Fungiert als SABnzbd-Download-Client, damit Radarr, Sonarr und Lidarr abgeschlossene Downloads in die Warteschlange stellen, Ã¼berwachen und importieren kÃ¶nnen, ohne jegliche Ã„nderungen an ihrem Workflow.
CAPTCHA-EntschlÃ¼sselung
Die integrierte Link-EntschlÃ¼sselung handhabt CAPTCHA-geschÃ¼tzte VerÃ¶ffentlichungen, mit optionalen Tampermonkey-Skripten und SponsorsHelper-Integration fÃ¼r die automatische LÃ¶sung.
Kategorien- und Spiegelkontrolle
Kategoriespezifische Whitelists fÃ¼r Hostnamen und Download-Spiegel halten Ihre Bibliothek auf den Quellen, denen Sie vertrauen, ohne die Arr-Konfiguration zu Ã¤ndern.
Benachrichtigungen und Authentifizierung
Optionale Discord- und Telegram-Benachrichtigungen sowie formularbasierte oder HTTP-Basic-Authentifizierung schÃ¼tzen die Web-UI und halten Sie auf dem Laufenden.
Warum Sie Quasarr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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