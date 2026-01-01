Spacedrive ist ein virtuelles verteiltes Dateisystem (VDFS), das einen einzigen, intelligenten Katalog all Ihrer Dateien erstellt – unabhängig davon, wo sie sich befinden. Lokale Laufwerke, externer Speicher und Cloud-Dienste werden in einer durchsuchbaren Datenbank mit Tagging, Metadatenfiltern, Duplikaterkennung und Miniaturbildgenerierung zusammengeführt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dateiexplorern behandelt Spacedrive Ihre gesamte digitale Bibliothek als strukturierte Daten, die Sie in großem Umfang abfragen und organisieren können.

Das Self-Hosting des Spacedrive-Servers auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen permanenten, stets verfügbaren Hub für Ihr Dateiorganisationssystem mit integrierter Administrator-Authentifizierung – ohne Ihre Daten in eine Drittanbieter-Cloud hochzuladen.