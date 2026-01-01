Fusio mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source API-Management-Plattform zum Erstellen, Betreiben und Monetarisieren von APIs mit einem visuellen Entwicklerportal.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Fusio erstellen kÃ¶nnen
Fusio ist eine selbst gehostete Open-Source-API-Management-Plattform, die sowohl als API-Gateway als auch als Backend-Builder fungiert. Sie ermÃ¶glicht es Ihnen, Datenbanktabellen, Microservices oder benutzerdefinierte Logik als REST-APIs bereitzustellen, ohne Boilerplate-Code schreiben zu mÃ¼ssen â€“ mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r MySQL, PostgreSQL, MongoDB und mehr. Ein integriertes Entwicklerportal bietet externen Entwicklern Self-Service-Zugriff, API-SchlÃ¼sselverwaltung und Live-OpenAPI-Dokumentation, wÃ¤hrend AbonnementplÃ¤ne und Ratenbegrenzung die Monetarisierung Ihrer APIs vereinfachen.
Mit nativer UnterstÃ¼tzung fÃ¼r das Model Context Protocol (MCP) kann Fusio auch als Integrations-Hub fÃ¼r KI-Agenten dienen, indem es Ihre Daten und Dienste direkt in LLM-Workflows integriert. Das Self-Hosting auf Ihrem VPS hÃ¤lt den gesamten API-Traffic und die GeschÃ¤ftslogik unter Ihrer Kontrolle.
Wichtige Funktionen von Fusio
Datenbank zu API
Stellen Sie MySQL, PostgreSQL, MongoDB und andere Datenquellen als verwaltete REST-APIs bereit, ohne Boilerplate-Code schreiben zu mÃ¼ssen.
Entwicklerportal
Stellen Sie externen Entwicklern Self-Service-API-Zugriff, SchlÃ¼sselverwaltung und Live-OpenAPI-Dokumentation in einem gebrandeten Portal zur VerfÃ¼gung.
API-Monetarisierung
Erstellen Sie AbonnementplÃ¤ne und Ratenbegrenzungsstufen, um die API-Nutzung mit konfigurierbaren Kontingenten und Abrechnungsintegration abzurechnen.
MCP-Integration
Verbinden Sie Ihre APIs direkt in KI-Agenten-Workflows Ã¼ber die native UnterstÃ¼tzung des Model Context Protocols fÃ¼r die LLM-Tool-Integration.
SDK-Generierung
Automatisch Client-SDKs fÃ¼r alle gÃ¤ngigen Programmiersprachen generieren, um Integrationen von Drittanbieter-APIs zu beschleunigen.
Warum Sie Fusio auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.