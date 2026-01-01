Fusio ist eine selbst gehostete Open-Source-API-Management-Plattform, die sowohl als API-Gateway als auch als Backend-Builder fungiert. Sie ermÃ¶glicht es Ihnen, Datenbanktabellen, Microservices oder benutzerdefinierte Logik als REST-APIs bereitzustellen, ohne Boilerplate-Code schreiben zu mÃ¼ssen â€“ mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r MySQL, PostgreSQL, MongoDB und mehr. Ein integriertes Entwicklerportal bietet externen Entwicklern Self-Service-Zugriff, API-SchlÃ¼sselverwaltung und Live-OpenAPI-Dokumentation, wÃ¤hrend AbonnementplÃ¤ne und Ratenbegrenzung die Monetarisierung Ihrer APIs vereinfachen.

Mit nativer UnterstÃ¼tzung fÃ¼r das Model Context Protocol (MCP) kann Fusio auch als Integrations-Hub fÃ¼r KI-Agenten dienen, indem es Ihre Daten und Dienste direkt in LLM-Workflows integriert. Das Self-Hosting auf Ihrem VPS hÃ¤lt den gesamten API-Traffic und die GeschÃ¤ftslogik unter Ihrer Kontrolle.