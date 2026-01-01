GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) ist eine umfassende Open-Source-IT-Service-Management-Plattform, die Bestandsverwaltung, Helpdesk-Ticketing, Softwarelizenzverfolgung und Ã„nderungsmanagement in einer einzigen Webanwendung kombiniert. Sie unterstÃ¼tzt Ã¼ber 70 Sprachen und ein Plugin-Ã–kosystem mit Ã¼ber 150 Erweiterungen und passt sich so IT-Betrieben jeder GrÃ¶ÃŸe an.

Das Selbsthosten von GLPI auf Ihrem VPS eliminiert Pro-Benutzer-Lizenzkosten und hÃ¤lt sensible IT-Infrastrukturdaten unter organisatorischer Kontrolle. Diese Bereitstellung umfasst MariaDB fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Speicherung. SchlieÃŸen Sie nach der Bereitstellung den Einrichtungsassistenten in Ihrem Browser ab, indem Sie die Datenbankanmeldeinformationen verwenden, die wÃ¤hrend des Bereitstellungsprozesses angezeigt wurden.