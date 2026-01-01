Hollama mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimales Webinterface zum Chatten mit Ollama- und OpenAI-Modellen, das jede Unterhaltung in Ihrem Browser speichert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hollama erstellen können
Hollama ist ein fokussierter Chat-Client für große Sprachmodelle, der sich direkt von Ihrem Browser aus mit einem oder mehreren Ollama-Servern, OpenAI-kompatiblen Endpunkten oder beidem gleichzeitig verbindet. Es gibt keine zentrale Datenbank, kein Kontosystem und keine Telemetrie – Sitzungen, Prompts, Einstellungen und API-Schlüssel befinden sich alle im lokalen Browser-Speicher und berühren niemals den Server, der die Benutzeroberfläche hostet.
Das Selbst-Hosting von Hollama auf einem VPS bietet einem kleinen Team eine einzige, stets verfügbare URL für die Kommunikation mit privaten Ollama-Modellen oder geteilten OpenAI-Schlüsseln, mit einer übersichtlichen, Editor-ähnlichen Oberfläche, die für lange Prompts, Reasoning-Modelle und code-lastige Konversationen konzipiert ist.
Wichtige Funktionen von Hollama
Ollama und OpenAI
Verbinden Sie sich mit lokalen Ollama-Servern, OpenAI oder einem beliebigen OpenAI-kompatiblen Endpunkt und wechseln Sie innerhalb einer einzigen Sitzung zwischen ihnen.
Multi-Server-Support
Registrieren Sie mehrere Ollama- und OpenAI-Server gleichzeitig und leiten Sie jede Sitzung an ein anderes Backend weiter, ohne die App neu zu konfigurieren.
Browser-lokaler Speicher
Jede Sitzung, jeder Prompt, jede Einstellung und jeder API-Schlüssel wird im lokalen Browserspeicher aufbewahrt, sodass Chats niemals auf dem VPS oder einem Drittanbieter-Server liegen.
Prompts in Editor-Qualität
Große Eingabefelder mit Code-Editor-Funktionen, Markdown-Rendering, Syntaxhervorhebung und KaTeX-Mathematiknotation, entwickelt für technische Arbeiten.
Begründung und Vision
Erstklassiger Support für Reasoning-Modelle und Vision-Modelle mit Bildeingaben, ideal für neuere Ollama- und OpenAI-Versionen.
Import und Export
Sichern oder verschieben Sie Sitzungen zwischen Geräten mit dem integrierten Import- und Export-Tool, damit Sie nicht an den Browserspeicher gebunden sind.
Warum Sie Hollama auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.