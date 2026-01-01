Kestra mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Workflow-Orchestrierungsplattform, mit der Sie Datenpipelines und Automatisierungsworkflows mit einem visuellen Editor erstellen, planen und Ã¼berwachen kÃ¶nnen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kestra erstellen kÃ¶nnen
Kestra ist eine Open-Source, ereignisgesteuerte Workflow-Orchestrierungsplattform, die fÃ¼r Ingenieure entwickelt wurde, die komplexe Pipelines planen, ausfÃ¼hren und Ã¼berwachen mÃ¼ssen, ohne Boilerplate-Infrastrukturcode schreiben zu mÃ¼ssen. Sie kombiniert eine deklarative YAML-basierte Workflow-Definition mit einem visuellen Echtzeit-Editor, einem Live-Topologiegraphen und einer AusfÃ¼hrungs-Wiederholung â€“ wodurch sie fÃ¼r AnfÃ¤nger zugÃ¤nglich und leistungsstark genug fÃ¼r groÃŸe Data-Engineering-Teams ist.
Das Selbst-Hosting von Kestra auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Workflows, volle Datenhoheit und die MÃ¶glichkeit, sich mit jedem internen Dienst oder jeder Datenbank zu verbinden, ohne Anmeldeinformationen an einen SaaS-Anbieter weiterzugeben. Die integrierte Plugin-Bibliothek deckt Ã¼ber 400 Integrationen sofort einsatzbereit ab.
Wichtige Funktionen von Kestra
Visueller Workflow-Editor
Workflows in einer browserbasierten Topologieansicht erstellen und bearbeiten, die live gerendert wird, wÃ¤hrend Sie YAML eingeben â€“ kein separates Diagramm-Tool erforderlich.
Ereignisgesteuerte AuslÃ¶ser
Workflows mit integrierten Trigger-Typen auslÃ¶sen, basierend auf ZeitplÃ¤nen, Webhooks, DateieingÃ¤ngen, Nachrichtenwarteschlangen-Ereignissen oder DatenbankÃ¤nderungen.
400+ Plugins
Verbinden Sie sich mit AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs und Dutzenden von Datenbanken, ohne Connector-Code schreiben zu mÃ¼ssen.
AusfÃ¼hrungswiederholung
FÃ¼hren Sie jede vergangene AusfÃ¼hrung einer beliebigen Aufgabe erneut aus, Ã¼berprÃ¼fen Sie die Eingaben und Ausgaben bei jedem Schritt und beheben Sie Fehler, ohne die gesamte Pipeline neu starten zu mÃ¼ssen.
Parallele AufgabenausfÃ¼hrung
FÃ¼hren Sie Aufgabengruppen parallel oder sequenziell innerhalb desselben Workflows aus, um den Durchsatz zu maximieren und die End-to-End-Pipeline-Latenz zu minimieren.
Warum Sie Kestra auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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