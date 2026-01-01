Kestra ist eine Open-Source, ereignisgesteuerte Workflow-Orchestrierungsplattform, die fÃ¼r Ingenieure entwickelt wurde, die komplexe Pipelines planen, ausfÃ¼hren und Ã¼berwachen mÃ¼ssen, ohne Boilerplate-Infrastrukturcode schreiben zu mÃ¼ssen. Sie kombiniert eine deklarative YAML-basierte Workflow-Definition mit einem visuellen Echtzeit-Editor, einem Live-Topologiegraphen und einer AusfÃ¼hrungs-Wiederholung â€“ wodurch sie fÃ¼r AnfÃ¤nger zugÃ¤nglich und leistungsstark genug fÃ¼r groÃŸe Data-Engineering-Teams ist.

Das Selbst-Hosting von Kestra auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Workflows, volle Datenhoheit und die MÃ¶glichkeit, sich mit jedem internen Dienst oder jeder Datenbank zu verbinden, ohne Anmeldeinformationen an einen SaaS-Anbieter weiterzugeben. Die integrierte Plugin-Bibliothek deckt Ã¼ber 400 Integrationen sofort einsatzbereit ab.