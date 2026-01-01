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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Passbolt erstellen können

Passbolt ist ein Open-Source-Passwort-Manager, der für Teams entwickelt wurde, die Zugangsdaten sicher speichern, teilen und prüfen müssen. Jedes Passwort wird mithilfe von OpenPGP Ende-zu-Ende verschlüsselt, bevor es den Browser verlässt – der Server sieht Ihre Klartext-Geheimnisse niemals. Im Gegensatz zu allgemeinen Passwort-Safes ist Passbolt von Grund auf für die Zusammenarbeit konzipiert: Sie können einzelne Passwörter oder ganze Ordner mit Kollegen teilen, ohne jemals den zugrunde liegenden Schlüssel preiszugeben.

Das Selbst-Hosting von Passbolt auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Zugangsdatenbank niemals einen Drittanbieter-Server berührt. Sie kontrollieren die Verschlüsselungsschlüssel, die Zugriffsprotokolle und die Datenaufbewahrungsrichtlinie – eine kritische Anforderung für Teams, die Compliance-Verpflichtungen wie SOC 2, ISO 27001 oder GDPR unterliegen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Passbolt

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Alle Passwörter werden mit OpenPGP im Browser verschlüsselt, bevor sie an den Server gesendet werden, sodass der Host niemals Zugriff auf unverschlüsselte Geheimnisse hat.

Granulare Freigabe

Teilen Sie individuelle Passwörter oder Ordner mit bestimmten Benutzern oder Gruppen, mit berechtigungsbasierten Lese- oder Schreibzugriffsrechten.

Vollständiges Prüfprotokoll

Jeder Zugriff, jede Freigabe, jede Kopie und jedes Update wird mit einem Zeitstempel und der Benutzeridentität protokolliert, wodurch Sicherheitsteams eine vollständige Aktivitätshistorie der Anmeldeinformationen erhalten.

Browsererweiterung

Offizielle Erweiterungen für Chrome und Firefox füllen Anmeldedaten auf passenden Websites direkt aus dem Tresor automatisch aus, ohne Passwörter in der Zwischenablage preiszugeben.

REST API und CLI

Eine vollständige REST-API und ein offizielles CLI-Tool ermöglichen DevOps-Teams, Passbolt in Bereitstellungsskripte, CI/CD-Pipelines und Workflows zur Geheimnisrotation zu integrieren.

Warum Sie Passbolt auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Maxim Shishkin
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