Passbolt ist ein Open-Source-Passwort-Manager, der für Teams entwickelt wurde, die Zugangsdaten sicher speichern, teilen und prüfen müssen. Jedes Passwort wird mithilfe von OpenPGP Ende-zu-Ende verschlüsselt, bevor es den Browser verlässt – der Server sieht Ihre Klartext-Geheimnisse niemals. Im Gegensatz zu allgemeinen Passwort-Safes ist Passbolt von Grund auf für die Zusammenarbeit konzipiert: Sie können einzelne Passwörter oder ganze Ordner mit Kollegen teilen, ohne jemals den zugrunde liegenden Schlüssel preiszugeben.

Das Selbst-Hosting von Passbolt auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Zugangsdatenbank niemals einen Drittanbieter-Server berührt. Sie kontrollieren die Verschlüsselungsschlüssel, die Zugriffsprotokolle und die Datenaufbewahrungsrichtlinie – eine kritische Anforderung für Teams, die Compliance-Verpflichtungen wie SOC 2, ISO 27001 oder GDPR unterliegen.