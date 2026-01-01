Agenta ist eine End-to-End LLMOps-Plattform, die die Workflows für die Bereitstellung von LLM-Anwendungen in der Produktion konsolidiert. Teams nutzen sie, um Prompts in einem Side-by-Side-Playground zu iterieren, Konfigurationen zu versionieren, automatisierte Evaluierungen gegen Test-Sets durchzuführen und Live-Anfragen mit vollständiger Observability zu verfolgen — alles über dieselbe Oberfläche.

Das Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Evaluierungs-Datensätze und Trace-Daten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Es gibt keine Gebühren pro Platz, keine Token-Kontingente für Traces und volle Freiheit, jeden LLM-Anbieter über das enthaltene SDK und Proxy-Dienste zu integrieren.