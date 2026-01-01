Agenta mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source LLMOps-Plattform, die Prompt-Engineering, Evaluierung und Observability in einem einzigen, vereinheitlichten Arbeitsbereich vereint.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Agenta erstellen können
Agenta ist eine End-to-End LLMOps-Plattform, die die Workflows für die Bereitstellung von LLM-Anwendungen in der Produktion konsolidiert. Teams nutzen sie, um Prompts in einem Side-by-Side-Playground zu iterieren, Konfigurationen zu versionieren, automatisierte Evaluierungen gegen Test-Sets durchzuführen und Live-Anfragen mit vollständiger Observability zu verfolgen — alles über dieselbe Oberfläche.
Das Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Evaluierungs-Datensätze und Trace-Daten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Es gibt keine Gebühren pro Platz, keine Token-Kontingente für Traces und volle Freiheit, jeden LLM-Anbieter über das enthaltene SDK und Proxy-Dienste zu integrieren.
Wichtige Funktionen von Agenta
Prompt-Spielwiese
Vergleichen Sie Prompts nebeneinander über Modelle und Parameter hinweg in einem visuellen Arbeitsbereich und befördern Sie dann die besten Varianten zu versionierten Konfigurationen.
Automatisierte Bewertung
Führen Sie Prompts an Testdatensätzen aus, mithilfe integrierter Evaluatoren oder benutzerdefiniertem Code, um Korrektheit, Ähnlichkeit und Regressionen vor der Bereitstellung zu bewerten.
LLM-Observability
Verfolgen Sie jede Anfrage durch verschachtelte Spans mit vollständigen Eingabe-, Ausgabe-, Latenz- und Kostenmetriken für jeden LLM-Anbieter oder jedes Framework.
Prompt-Versionierung
Verwalten Sie Prompt-Konfigurationen als versionierte Artefakte mit Umgebungen, Rollbacks und einem Register, das Prompts vom Anwendungscode entkoppelt.
Framework-unabhängig
SDKs und OpenTelemetry-kompatibles Tracing integrieren sich mit LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic und jedem anderen LLM-Stack.
Warum Sie Agenta auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.