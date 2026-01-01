Picsur mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostete Bild-Hosting-Plattform mit sofort teilbaren Links, Formatkonvertierung und Ablaufkontrollen â€” keine Werbung, kein Tracking.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Picsur erstellen kÃ¶nnen
Picsur ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Bildhosting-Plattform, die fÃ¼r Einzelpersonen und Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Bildfreigabe-Infrastruktur wÃ¼nschen. Laden Sie Bilder hoch, erhalten Sie sofort teilbare Links und konfigurieren Sie Ablaufzeiten â€“ all das, ohne auf Drittanbieterdienste angewiesen zu sein, die Inhalte komprimieren, Werbung anzeigen oder Dateien ohne Vorwarnung lÃ¶schen.
GestÃ¼tzt auf PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Metadaten-Speicherung unterstÃ¼tzt Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP und AVIF mit automatischer Formatkonvertierung und -optimierung. Die REST-API ermÃ¶glicht eine einfache Integration programmatischer Bild-Uploads in bestehende Tools und Workflows auf Ihrem VPS.
Wichtige Funktionen von Picsur
Sofort teilbare Links
Laden Sie ein Bild hoch und erhalten Sie sofort einen sauberen, direkten Link, den Sie in Chats, Dokumentationen oder E-Mails einfÃ¼gen kÃ¶nnen.
Formatkonvertierung
Konvertiert und optimiert Bilder automatisch zwischen den Formaten PNG, JPEG, GIF, WebP und AVIF fÃ¼r eine effiziente Bereitstellung im Web.
Ablaufsteuerungen
Konfigurierbare Ablaufzeiten fÃ¼r freigegebene Bilder festlegen, sodass Links nach einem gewÃ¤hlten Zeitraum automatisch ihre GÃ¼ltigkeit verlieren, fÃ¼r sicheres temporÃ¤res Teilen.
Mehrbenutzerverwaltung
Admin-Steuerelemente und Benutzerkonten ermÃ¶glichen es Ihnen, den Zugriff, Speicherkontingente und Berechtigungen innerhalb eines Teams oder einer Organisation zu verwalten.
REST API
Programmatische Upload- und Verwaltungs-API integriert Picsur mit CI/CD-Pipelines, Screenshot-Tools und anderen Automatisierungsworkflows.
Warum Sie Picsur auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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