Picsur ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Bildhosting-Plattform, die fÃ¼r Einzelpersonen und Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Bildfreigabe-Infrastruktur wÃ¼nschen. Laden Sie Bilder hoch, erhalten Sie sofort teilbare Links und konfigurieren Sie Ablaufzeiten â€“ all das, ohne auf Drittanbieterdienste angewiesen zu sein, die Inhalte komprimieren, Werbung anzeigen oder Dateien ohne Vorwarnung lÃ¶schen.

GestÃ¼tzt auf PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Metadaten-Speicherung unterstÃ¼tzt Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP und AVIF mit automatischer Formatkonvertierung und -optimierung. Die REST-API ermÃ¶glicht eine einfache Integration programmatischer Bild-Uploads in bestehende Tools und Workflows auf Ihrem VPS.