Slink mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutz-orientierte, selbstgehostete Bildfreigabeplattform mit automatischer EXIF-Entfernung und konfigurierbarer Komprimierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Slink erstellen kÃ¶nnen
Slink ist eine selbst gehostete Bildfreigabeplattform, die auf Datenschutz, Eigentum und Transparenz basiert. Im Gegensatz zu kommerziellen Bild-Hostern, die Uploads nach Werbung durchsuchen, weitreichende Lizenzrechte beanspruchen oder willkÃ¼rliche Inhaltsrichtlinien auferlegen, stellt Slink sicher, dass Sie die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre visuellen Inhalte behalten â€“ lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert, ohne Zugriff Dritter.
Slink auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Bilder Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Die automatische Entfernung von EXIF-Metadaten entfernt GPS-Koordinaten, GerÃ¤teinformationen und Zeitstempel von jedem Upload und schÃ¼tzt so standardmÃ¤ÃŸig die PrivatsphÃ¤re. Mit konfigurierbarer Komprimierung, Benutzergenehmigungsworkflows und Passwortrichtlinien bietet Slink eine professionelle Bildfreigabeumgebung zu Ihren eigenen Bedingungen.
Wichtige Funktionen von Slink
EXIF-Metadaten-Bereinigung
Entfernt automatisch GPS-Koordinaten, GerÃ¤teinformationen und Zeitstempel von jedem hochgeladenen Bild, um die PrivatsphÃ¤re standardmÃ¤ÃŸig zu schÃ¼tzen.
Konfigurierbare Kompression
Legen Sie die KomprimierungsqualitÃ¤t und die Upload-GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen fest, um ein Gleichgewicht zwischen BildqualitÃ¤t und Speichereffizienz fÃ¼r Ihren spezifischen Anwendungsfall herzustellen.
Benutzerverwaltung
Optionale Freigabeworkflows und konfigurierbare PasswortstÃ¤rkerichtlinien ermÃ¶glichen es Ihnen, zu steuern, wer Bilder hochladen und teilen kann.
Lokaler Speicher
Alle Bilder werden direkt auf Ihrem VPS gespeichert â€“ keine Cloud-Buckets, keine CDNs von Drittanbietern, keine externen AbhÃ¤ngigkeiten fÃ¼r Ihre Inhalte.
Einzigartige teilbare URLs
Jeder Upload erhÃ¤lt eine einzigartige URL zum einfachen Teilen, wodurch EmpfÃ¤nger direkten Zugriff erhalten, ohne dass Konten oder App-Installationen erforderlich sind.
Warum Sie Slink auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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