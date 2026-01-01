Tunarr mit 1 Klick bereitstellen.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Live-TV-Kanäle aus Ihren Plex-, Jellyfin- und Emby-Bibliotheken mit HDHomeRun-Emulation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tunarr erstellen können
Tunarr verwandelt die Filme, Serien und Clips, die sich bereits in Ihren Plex-, Jellyfin- oder Emby-Bibliotheken befinden, in geplante Live-TV-Kanäle, die sich wie ein traditionelles Kabelfernsehprogramm verhalten. Über eine browserbasierte Oberfläche programmieren Sie Zeitfenster, erstellen zyklische und Block-Shuffles, fügen Mid-Roll-Füller ein und kuratieren thematische Kanäle – und stellen das Ergebnis dann als HDHomeRun-kompatiblen Tuner oder eine M3U-Wiedergabeliste bereit, die jeder IPTV-Client abspielen kann.
Als moderner Nachfolger von dizqueTV wurde Tunarr auf einem schnelleren Server mit einer neuen Web-UI, nativer FFmpeg-Transkodierung und laufender Wartung neu geschrieben. Das Selbst-Hosten von Tunarr auf einem VPS macht den Tuner von überall erreichbar, betreibt Ihre Kanäle rund um die Uhr, ohne einen Heimrechner zu blockieren, und berührt niemals die Originaldateien auf Ihren Medienservern.
Wichtige Funktionen von Tunarr
Mehrquellenkanäle
Programme von Plex, Jellyfin und Emby in einem einzigen virtuellen Kanal zusammenführen, ohne die zugrunde liegenden Mediendateien zu kopieren oder neu zu kodieren.
HDHomeRun-Emulation
Tunarr imitiert einen HDHomeRun Netzwerk-Tuner, sodass Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR und andere Clients ihn automatisch erkennen.
Erweiterte Planung
Programmieren Sie Kanäle mit Zeitfenstern, zufälligen Wiedergabelisten, Block-Wiedergabelisten und thematischen Zusammenstellungen, die sich tagelang oder wochenlang wiederholen können.
Mid-Roll-Füller
Fügen Sie Werbespots, Bumper oder Interstitials zwischen Programmen ein, um auf jedem Kanal ein authentisches Sendegefühl nachzubilden.
FFmpeg-Transkodierung
Integrierte FFmpeg-Pipelines konvertieren und fügen Programme im laufenden Betrieb zusammen, mit optionaler Hardwarebeschleunigung auf unterstützten GPUs.
M3U-Wiedergabelisten-Ausgabe
Exportieren Sie jeden Kanal als M3U-Wiedergabeliste zur Wiedergabe in VLC, Kodi, Tivimate und jedem anderen standardkonformen IPTV-Client.
Warum Sie Tunarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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