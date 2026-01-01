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Interaktiver GEDCOM-Viewer, der Sanduhr-Stammbaumdiagramme direkt aus Ihren Stammbaumdateien darstellt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Topola Genealogy Viewer erstellen können

Topola Genealogy Viewer ist eine Open-Source-Webanwendung, die standardmäßige GEDCOM-Exporte aus jedem Genealogieprogramm in interaktive, navigierbare Stammbaumdiagramme umwandelt. Sie rendert Sanduhr- und Alle-Verwandten-Ansichten, ermöglicht es Forschern, auf jede Person zu klicken, um den Baum neu zu fokussieren, und unterstützt das Drucken oder Exportieren in PDF, PNG und SVG für die Offline-Freigabe.

Das Selbst-Hosting von Topola auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Abstammungsdaten – Namen, Geburtsdaten, lebende Verwandte – vollständig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Der Viewer verarbeitet GEDCOM-Dateien clientseitig im Browser, und eine private Bereitstellung eliminiert jegliche Abhängigkeit von Hosting durch Dritte für Genealogiegesellschaften, Archive oder Familienforscher, die Verwandte über das Web bedienen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Topola Genealogy Viewer

Unterstützung des GEDCOM-Standards

Lädt Standard-GEDCOM-Dateien, die aus Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker und jedem anderen Genealogie-Tool exportiert wurden — keine Konvertierung erforderlich.

Interaktives Sanduhrdiagramm

Klicken Sie auf eine beliebige Person, um den Stammbaum neu auszurichten und Vorfahren sowie Nachkommen in einer einzigen fließenden Ansicht mit sanften Übergangsanimationen zu erkunden.

Clientseitiger Datenschutz

GEDCOM-Dateien werden vollständig im Browser geparst, sodass Abstammungsdaten niemals eine serverseitige Datenbank oder einen externen Dienst berühren.

Exportieren und Drucken

Stammbäume als PDF, PNG oder SVG exportieren und den vollständigen Stammbaum für Archivordner, Familientreffen oder den Forschungsaustausch ausdrucken.

URL-basierte Freigabe

Generieren Sie Permalinks, die eine GEDCOM direkt von einer Web-URL laden, ideal zum Einbetten von Stammbäumen auf persönlichen Websites oder Wikis.

Gramps und WikiTree bereit

Integriert sich in Gramps über das Interactive Family Tree Plugin und durchsucht WikiTree-Profile nativ über seine dynamische Baumansicht.

Warum Sie Topola Genealogy Viewer auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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