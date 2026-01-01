Topola Genealogy Viewer ist eine Open-Source-Webanwendung, die standardmäßige GEDCOM-Exporte aus jedem Genealogieprogramm in interaktive, navigierbare Stammbaumdiagramme umwandelt. Sie rendert Sanduhr- und Alle-Verwandten-Ansichten, ermöglicht es Forschern, auf jede Person zu klicken, um den Baum neu zu fokussieren, und unterstützt das Drucken oder Exportieren in PDF, PNG und SVG für die Offline-Freigabe.

Das Selbst-Hosting von Topola auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Abstammungsdaten – Namen, Geburtsdaten, lebende Verwandte – vollständig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Der Viewer verarbeitet GEDCOM-Dateien clientseitig im Browser, und eine private Bereitstellung eliminiert jegliche Abhängigkeit von Hosting durch Dritte für Genealogiegesellschaften, Archive oder Familienforscher, die Verwandte über das Web bedienen.