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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Cheshire Cat AI erstellen können

Cheshire Cat AI ist ein Open-Source-Framework zum Erstellen von Produktions-KI-Agenten als Microservice. Anstatt separate Bibliotheken für Speicher, Tools und Konversationsformen zusammenzufügen, liefert die Cat eine API-First-Laufzeitumgebung mit einem integrierten Qdrant-Vektorspeicher, einem Plugin-System, Event-Hooks und Funktionsaufrufen – sodass derselbe Agent einen Chatbot, ein internes Tool oder einen kundenorientierten Assistenten von einem einzigen Backend aus betreiben kann.

Das Framework ist modellunabhängig und funktioniert mit jedem LangChain-kompatiblen LLM und Embedder, einschließlich OpenAI, Anthropic, Ollama und selbst gehosteten Modellen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Konversationsverlauf, Embeddings und Plugin-Code unter Ihrer vollständigen Kontrolle, mit Mehrbenutzerunterstützung und granularen Berechtigungen für Team-Bereitstellungen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Cheshire Cat AI

Integrierte RAG

Ein integrierter Qdrant-Vektorspeicher nimmt Dokumente auf und ruft automatisch relevante Kontexte ab, sodass Agenten aus Ihren Daten antworten, anstatt aus generischem Modellwissen.

Plugin-System

Fügen Sie Python-Plugins in das Admin-Panel ein, um Tools, Hooks und konversationelle Formulare hinzuzufügen, ohne den Kern abzuspalten – erweitern Sie stattdessen das Verhalten zur Laufzeit, anstatt das Image neu aufzubauen.

Jeder LLM-Anbieter

Wechseln Sie zwischen OpenAI, Anthropic, Ollama und anderen LangChain-kompatiblen Modellen über die Admin-UI, um Kosten, Latenz und Datenresidenz pro Anwendungsfall auszugleichen.

REST und WebSocket API

Binden Sie den Agenten über eine anpassbare REST API in jedes Frontend ein oder chatten Sie über WebSocket, mit separaten API-Schlüsseln für jeden Transport für eine feingranulare Zugriffskontrolle.

Dialogformulare

Definieren Sie Pydantic-gestützte Formulare, die mehrstufige Konversationen wie Buchungen oder Bestellungen leiten, wobei der Agent strukturierte Daten sammeln kann, während der Dialog natürlich bleibt.

Warum Sie Cheshire Cat AI auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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