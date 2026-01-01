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Open-Source-Benachrichtigungsinfrastruktur zum Senden von E-Mail-, SMS-, Push- und In-App-Benachrichtigungen über eine einzige, vereinheitlichte API.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Novu erstellen können

Novu ist eine Open-Source-Benachrichtigungsinfrastrukturplattform, die Produkt- und Entwicklungsteams eine einzige API bietet, um Benachrichtigungen über jeden Kanal zu versenden – E-Mail, SMS, Push, In-App und Chat. Anstatt separate Anbieter für jeden Kanal zu integrieren, leitet Novu alle Benachrichtigungen durch ein System mit einem visuellen Workflow-Builder, pro-Benutzer-Kanaleinstellungen und einem Zustellungsprotokoll zur Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Sendungen.

Das Selbst-Hosting von Novu hält Benachrichtigungsinhalte, Abonnentendaten und Anbieterzugangsdaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Es fallen keine Gebühren pro Benachrichtigung an, keine Daten verlassen Ihre Server, und Sie haben die volle Kontrolle über Ratenbegrenzungen und Wiederholungsrichtlinien – was es zur richtigen Wahl für datenschutzsensible Anwendungen und Teams macht, die planbare Benachrichtigungskosten im großen Maßstab benötigen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Novu

Multi-Kanal-Lieferung

Senden Sie E-Mail-, SMS-, Push-, In-App- und Chat-Benachrichtigungen über eine einzige API, ohne jeden Anbieter separat zu integrieren.

Visueller Workflow-Baukasten

Entwerfen Sie mehrstufige Benachrichtigungssequenzen mit Verzweigungslogik und Verzögerungen mit einem Drag-and-Drop-Editor — kein Code erforderlich.

50+ Anbieterintegrationen

Verbinden Sie sich mit SendGrid, Twilio, FCM, Slack und über 50 weiteren Anbietern mit vorgefertigten Integrationen, die vollständig über die Dashboard-Benutzeroberfläche verwaltet werden.

Abonnenteneinstellungen

Ermöglichen Sie Benutzern zu steuern, welche Benachrichtigungskanäle sie pro Thema erhalten, wodurch Abmeldungen reduziert und die langfristige Bindung verbessert werden.

Lieferbeobachtbarkeit

Überprüfen Sie den Status jeder Benachrichtigung in einem Echtzeit-Zustellprotokoll mit Wiederholungszählungen, Anbieterantworten und Fehlerdetails.

Warum Sie Novu auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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