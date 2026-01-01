Novu ist eine Open-Source-Benachrichtigungsinfrastrukturplattform, die Produkt- und Entwicklungsteams eine einzige API bietet, um Benachrichtigungen über jeden Kanal zu versenden – E-Mail, SMS, Push, In-App und Chat. Anstatt separate Anbieter für jeden Kanal zu integrieren, leitet Novu alle Benachrichtigungen durch ein System mit einem visuellen Workflow-Builder, pro-Benutzer-Kanaleinstellungen und einem Zustellungsprotokoll zur Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Sendungen.

Das Selbst-Hosting von Novu hält Benachrichtigungsinhalte, Abonnentendaten und Anbieterzugangsdaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Es fallen keine Gebühren pro Benachrichtigung an, keine Daten verlassen Ihre Server, und Sie haben die volle Kontrolle über Ratenbegrenzungen und Wiederholungsrichtlinien – was es zur richtigen Wahl für datenschutzsensible Anwendungen und Teams macht, die planbare Benachrichtigungskosten im großen Maßstab benötigen.