NZBHydra2 mit 1 Klick bereitstellen.
Usenet-Metasuchmaschine, die Dutzende von Indexern hinter einem einzigen, vereinheitlichten Newznab-API-Endpunkt aggregiert.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r NZBHydra2
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NZBHydra2 erstellen kÃ¶nnen
NZBHydra2 ist eine Usenet-Meta-Suchmaschine, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Dutzende von Indexern â€” sowohl Usenet-spezifische Newznab-Anbieter als auch Torznab-Torrent-Indexer â€” Ã¼ber ein einziges, einheitliches Webinterface und eine einzige Newznab-kompatible API abzufragen. Es dedupliziert Ergebnisse Ã¼ber alle Anbieter hinweg, wendet Ihre QualitÃ¤ts- und KategorieprÃ¤ferenzen an, zwischenspeichert Suchanfragen und stellt alles Ã¼ber einen Endpunkt bereit, den Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und andere Automatisierungstools direkt ansteuern kÃ¶nnen.
Das Self-Hosting von NZBHydra2 auf einem VPS bietet Ihrem Arr-Stack einen einzigen, schnellen, vom EigentÃ¼mer kontrollierten Aggregator, anstatt jeden Downloader einzeln auf jeden Indexer zu richten â€” eine einfachere Konfiguration, weniger API-Aufrufe pro Anbieter und zentralisierte Statistiken darÃ¼ber, welche Indexer tatsÃ¤chlich Ergebnisse liefern.
Wichtige Funktionen von NZBHydra2
Vereinheitlichter Newznab-Endpunkt
Aggregiert Dutzende von Indexern hinter einer einzigen Newznab- und Torznab-API, sodass Sonarr, Radarr und Lidarr nur einen Eintrag anstelle von vielen benÃ¶tigen.
AnbieterÃ¼bergreifende Deduplizierung
Erkennt doppelte Releases Ã¼ber Indexer hinweg, ordnet sie nach Ihren PrioritÃ¤tsregeln und zeigt nur den besten Treffer pro Release-Gruppe an.
Such-Caching und Statistiken
Zwischenspeichert aktuelle Suchanfragen und verfolgt die Trefferquote pro Indexer, die Antwortzeit und die Abrufzahlen, damit Sie sehen kÃ¶nnen, welche Anbieter effektiv sind.
Flexible Ergebnisfilterung
Kategoriebezogene QualitÃ¤ts-, Sprach-, Alters- und GrÃ¶ÃŸenfilter halten minderwertige VerÃ¶ffentlichungen aus Ihrer Arr-Automatisierungspipeline heraus.
Mehrbenutzerkonten
Optionale Benutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen ermÃ¶glichen es mehreren Haushaltsmitgliedern, denselben Aggregator zu teilen, ohne dass sich die Sichtbarkeit Ã¼berschneidet.
Warum Sie NZBHydra2 auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.