Coral ist die Open-Source-Kommentarplattform, die von Vox Media entwickelt wurde, um gesÃ¼ndere Diskussionen auf der eigenen Website fÃ¼r Nachrichtenorganisationen, Verlage und Content-Ersteller zu ermÃ¶glichen. Sie ersetzt Kommentar-Widgets von Drittanbietern durch ein selbst gehostetes System, das auf die RealitÃ¤ten des Community-Managements zugeschnitten ist: hohe Moderationslasten, feindselige Akteure und die Notwendigkeit, Zielgruppendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur zu halten.

Coral, dem mehr als 500 Redaktionen in 28 LÃ¤ndern, darunter The Washington Post und The Financial Times, vertrauen, kombiniert ein schnelles, zugÃ¤ngliches Leseerlebnis mit einem Moderationstoolset, das speziell fÃ¼r Redaktionsteams entwickelt wurde. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt LeseridentitÃ¤ten, Kommentarhistorie und Engagement-Signale unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, anstatt sie einem SaaS-Drittanbieter zu Ã¼berlassen.