Coral Talk mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Kommentarplattform von Vox Media, die Diskussionen vor Ort und die Moderation fÃ¼r Nachrichtenredaktionen neu definiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Coral Talk erstellen kÃ¶nnen
Coral ist die Open-Source-Kommentarplattform, die von Vox Media entwickelt wurde, um gesÃ¼ndere Diskussionen auf der eigenen Website fÃ¼r Nachrichtenorganisationen, Verlage und Content-Ersteller zu ermÃ¶glichen. Sie ersetzt Kommentar-Widgets von Drittanbietern durch ein selbst gehostetes System, das auf die RealitÃ¤ten des Community-Managements zugeschnitten ist: hohe Moderationslasten, feindselige Akteure und die Notwendigkeit, Zielgruppendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur zu halten.
Coral, dem mehr als 500 Redaktionen in 28 LÃ¤ndern, darunter The Washington Post und The Financial Times, vertrauen, kombiniert ein schnelles, zugÃ¤ngliches Leseerlebnis mit einem Moderationstoolset, das speziell fÃ¼r Redaktionsteams entwickelt wurde. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt LeseridentitÃ¤ten, Kommentarhistorie und Engagement-Signale unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, anstatt sie einem SaaS-Drittanbieter zu Ã¼berlassen.
Wichtige Funktionen von Coral Talk
Moderations-Toolkit
Kommentare in groÃŸem Umfang filtern und genehmigen mit Reaktionswarteschlangen, Sperrwortlisten, Markierung verdÃ¤chtiger WÃ¶rter und Moderationseinstellungen pro Story, die fÃ¼r Redaktionsteams entwickelt wurden.
Q&A und Live-Chat
Wechseln Sie eine Story in den Frage-Antwort- oder Live-Chat-Modus, um Expertenrunden, Eilmeldungsdiskussionen oder strukturierte Leserinterviews zu veranstalten.
Autoren-Engagement
Hervorgehobene Kommentare, Reporter-Abzeichen und direkte Antworten des Personals ermÃ¶glichen es Journalisten, die besten BeitrÃ¤ge hervorzuheben und Lesern direkt innerhalb des Threads zu antworten.
Single Sign-On
Integrieren Sie Coral in Ihre bestehende IdentitÃ¤tsebene mit JWT-basiertem SSO, OAuth-Anbietern oder lokalen Konten, damit Leser ihre Website-Anmeldung wiederverwenden kÃ¶nnen.
Datenschutz und Dateneigentum
Kommentare, Profile und der Moderationsverlauf bleiben auf Ihrem VPS in MongoDB, mit integrierten DSGVO-konformen Export- und LÃ¶schwerkzeugen.
Einbettbar auf jedem CMS
Ein schlankes Einbettungsskript integriert Coral in WordPress, Ghost, Drupal oder benutzerdefinierte Stacks, ohne Ihre Website an ein einziges CMS zu binden.
Warum Sie Coral Talk auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
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