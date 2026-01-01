Bis zu 69 % Rabatt auf Coral Talk

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Open-Source-Kommentarplattform von Vox Media, die Diskussionen vor Ort und die Moderation fÃ¼r Nachrichtenredaktionen neu definiert.

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Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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KVM 1
17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Coral Talk erstellen kÃ¶nnen

Coral ist die Open-Source-Kommentarplattform, die von Vox Media entwickelt wurde, um gesÃ¼ndere Diskussionen auf der eigenen Website fÃ¼r Nachrichtenorganisationen, Verlage und Content-Ersteller zu ermÃ¶glichen. Sie ersetzt Kommentar-Widgets von Drittanbietern durch ein selbst gehostetes System, das auf die RealitÃ¤ten des Community-Managements zugeschnitten ist: hohe Moderationslasten, feindselige Akteure und die Notwendigkeit, Zielgruppendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur zu halten.

Coral, dem mehr als 500 Redaktionen in 28 LÃ¤ndern, darunter The Washington Post und The Financial Times, vertrauen, kombiniert ein schnelles, zugÃ¤ngliches Leseerlebnis mit einem Moderationstoolset, das speziell fÃ¼r Redaktionsteams entwickelt wurde. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt LeseridentitÃ¤ten, Kommentarhistorie und Engagement-Signale unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, anstatt sie einem SaaS-Drittanbieter zu Ã¼berlassen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Coral Talk

Moderations-Toolkit

Kommentare in groÃŸem Umfang filtern und genehmigen mit Reaktionswarteschlangen, Sperrwortlisten, Markierung verdÃ¤chtiger WÃ¶rter und Moderationseinstellungen pro Story, die fÃ¼r Redaktionsteams entwickelt wurden.

Q&A und Live-Chat

Wechseln Sie eine Story in den Frage-Antwort- oder Live-Chat-Modus, um Expertenrunden, Eilmeldungsdiskussionen oder strukturierte Leserinterviews zu veranstalten.

Autoren-Engagement

Hervorgehobene Kommentare, Reporter-Abzeichen und direkte Antworten des Personals ermÃ¶glichen es Journalisten, die besten BeitrÃ¤ge hervorzuheben und Lesern direkt innerhalb des Threads zu antworten.

Single Sign-On

Integrieren Sie Coral in Ihre bestehende IdentitÃ¤tsebene mit JWT-basiertem SSO, OAuth-Anbietern oder lokalen Konten, damit Leser ihre Website-Anmeldung wiederverwenden kÃ¶nnen.

Datenschutz und Dateneigentum

Kommentare, Profile und der Moderationsverlauf bleiben auf Ihrem VPS in MongoDB, mit integrierten DSGVO-konformen Export- und LÃ¶schwerkzeugen.

Einbettbar auf jedem CMS

Ein schlankes Einbettungsskript integriert Coral in WordPress, Ghost, Drupal oder benutzerdefinierte Stacks, ohne Ihre Website an ein einziges CMS zu binden.

Warum Sie Coral Talk auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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