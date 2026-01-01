Lowcoder mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Apps, Dashboards und Admin-Panels mit Drag-and-Drop und echten Datenkonnektoren.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Lowcoder erstellen kÃ¶nnen
Lowcoder ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die es Entwicklern und Betriebsteams ermÃ¶glicht, interne Tools, Admin-Panels und Kundenportale mit einem visuellen Drag-and-Drop-Builder zusammenzustellen. Mit Ã¼ber 50 Komponenten, nativen Konnektoren fÃ¼r Datenbanken und REST-APIs sowie vollstÃ¤ndiger JavaScript-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die GeschÃ¤ftslogik liefern Teams funktionierende Anwendungen in Stunden statt in Wochen â€” ohne ein Frontend von Grund auf neu aufzubauen.
Das Selbst-Hosting von Lowcoder auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Anwendungslogik, Datenquellen-Anmeldeinformationen und interne Benutzerdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Benutzer, keine Nutzungsobergrenzen und keinen Zugriff Dritter auf die Workflows, von denen Ihr Unternehmen tÃ¤glich abhÃ¤ngt.
Wichtige Funktionen von Lowcoder
Visueller Drag-and-Drop-Baukasten
Erstellen Sie Schnittstellen aus Ã¼ber 50 vorgefertigten Komponenten â€“ Tabellen, Formularen, Diagrammen, Modals und mehr â€“ und binden Sie diese direkt an Datenabfragen, ohne HTML oder CSS schreiben zu mÃ¼ssen.
Native Datenkonnektoren
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL und beliebten SaaS-Tools, ohne benutzerdefinierten Integrationscode schreiben zu mÃ¼ssen.
JavaScript Business-Logik
Schreiben Sie Inline-JavaScript innerhalb von Abfragen und Event-Handlern, um Datentransformationen und Workflows auszudrÃ¼cken, die reine No-Code-Tools nicht erfassen kÃ¶nnen.
Wiederverwendbare Module
GÃ¤ngige Bildschirme als Module zusammenfassen und diese Ã¼ber mehrere Anwendungen hinweg einbetten, um die internen Tools konsistent zu halten, wÃ¤hrend der Katalog wÃ¤chst.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Definieren Sie Berechtigungen pro App, pro Seite und pro Abfrage, damit jedes Teammitglied nur die Tools und Daten sieht, die fÃ¼r seine Rolle relevant sind.
App-Einbettung und API
Betten Sie Lowcoder-Apps in bestehende Websites ein und steuern Sie diese Ã¼ber eine REST-API, um Low-Code-Workflows in Ihre gesamte ProduktoberflÃ¤che zu integrieren.
Warum Sie Lowcoder auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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