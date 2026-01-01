Odysseus ist ein Open-Source-KI-Arbeitsbereich, der die Chat-, Agenten-, Recherche- und Schreibwerkzeuge, die Sie von ChatGPT oder Claude erwarten würden, auf Ihrem eigenen Server bereitstellt. Er bündelt persistenten Chat mit jedem lokalen oder API-Modell, eine auf Opencode basierende Agenten-Laufzeitumgebung, umfassende mehrstufige Recherche, ein Modell-Kochbuch mit hardwarebewussten Empfehlungen, sowie einen Dokumenteneditor, Notizen, Aufgaben, einen CalDAV-Kalender und einen IMAP/SMTP-Posteingang mit KI-Triage.

Das Self-Hosting von Odysseus auf Ihrem VPS hält jede Konversation, jedes Dokument, jede Einbettung und jede E-Mail vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie bringen Ihre eigenen API-Schlüssel für OpenAI, OpenRouter oder jeden kompatiblen Endpunkt mit, während sich das persistente Gedächtnis und Fähigkeiten im Laufe der Zeit entwickeln, ohne Pro-Platz-Gebühren oder Anbieterbindung.