Odysseus als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter KI-Arbeitsbereich für Chat, Agenten, tiefgehende Recherche, Gedächtnis, Dokumente und E-Mail – alles läuft auf Ihrem eigenen VPS.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Odysseus
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Odysseus erstellen können
Odysseus ist ein Open-Source-KI-Arbeitsbereich, der die Chat-, Agenten-, Recherche- und Schreibwerkzeuge, die Sie von ChatGPT oder Claude erwarten würden, auf Ihrem eigenen Server bereitstellt. Er bündelt persistenten Chat mit jedem lokalen oder API-Modell, eine auf Opencode basierende Agenten-Laufzeitumgebung, umfassende mehrstufige Recherche, ein Modell-Kochbuch mit hardwarebewussten Empfehlungen, sowie einen Dokumenteneditor, Notizen, Aufgaben, einen CalDAV-Kalender und einen IMAP/SMTP-Posteingang mit KI-Triage.
Das Self-Hosting von Odysseus auf Ihrem VPS hält jede Konversation, jedes Dokument, jede Einbettung und jede E-Mail vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie bringen Ihre eigenen API-Schlüssel für OpenAI, OpenRouter oder jeden kompatiblen Endpunkt mit, während sich das persistente Gedächtnis und Fähigkeiten im Laufe der Zeit entwickeln, ohne Pro-Platz-Gebühren oder Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von Odysseus
Mit jedem Modell chatten
Verbinden Sie vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt von einer einheitlichen Chat-Oberfläche aus.
Agentenlaufzeit
Ein auf Opencode basierender Agent wird mit MCP-, Web-, Datei-, Shell-, Skill- und Speicher-Tools geliefert, damit er ganze Aufgaben durchgängig ausführen kann.
Tiefenforschung
Mehrstufige Rechercheläufe sammeln, lesen und synthetisieren Quellen zu einem visuellen Bericht, den Sie durchsuchen und exportieren können.
Modell-Kochbuch
Scannt verfügbare Hardware, empfiehlt passende GGUF-, FP8- und AWQ-Modelle, lädt diese dann herunter und stellt sie mit einem Klick bereit.
Persistentes Gedächtnis und Fähigkeiten
ChromaDB-gestützter Vektor- und Schlüsselwortabruf verleiht dem Agenten Langzeitgedächtnis und wiederverwendbare Fähigkeiten, die Neustarts überdauern.
Dokumente, Notizen & E-Mail
Multi-Tab-Markdown-Editor, Notizen, Aufgaben, CalDAV-Kalender und IMAP/SMTP-Posteingang mit KI-Vorsortierung in einem Arbeitsbereich.
Warum Sie Odysseus auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.