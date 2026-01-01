CodiMD ist ein Open-Source, selbst gehosteter Echtzeit-Markdown-Editor für Zusammenarbeit, der auf HackMD basiert. Er ermöglicht es mehreren Teammitgliedern, dasselbe Dokument gleichzeitig mit sofortiger Synchronisierung zu bearbeiten, was ihn ideal für technische Dokumentation, Sprint-Notizen, Architektur-Entscheidungsdokumente und kollaboratives Schreiben jeglicher Art macht. Der Split-Screen-Editor rendert Markdown live, sodass Autoren immer genau sehen, wie ihr Inhalt aussehen wird.

Das Selbst-Hosting von CodiMD bedeutet, dass Ihre Notizen und Dokumente niemals über Server von Drittanbietern laufen, was für Organisationen wichtig ist, die interne Strategien, Kundeninformationen oder technische Spezifikationen verwalten. Alle Daten bleiben auf Ihrer VPS-gestützten PostgreSQL-Datenbank, und Sie kontrollieren, wer sich registrieren und auf die Plattform zugreifen kann. Diese Bereitstellung kombiniert den CodiMD-Server mit PostgreSQL für eine zuverlässige Dokumenten- und Benutzerdatenspeicherung.