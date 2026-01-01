GrowthBook ist eine Open-Source-Plattform für Feature-Flags und A/B-Tests, die Engineering- und Produktteams die volle Kontrolle über ihre Experimentierinfrastruktur gibt. Sie verbindet sich direkt mit Ihrem bestehenden Data Warehouse – BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse oder PostgreSQL – sodass Experimentergebnisse dort analysiert werden, wo Ihre Daten bereits liegen, ohne dass Ereignisse über einen Drittanbieterdienst geleitet werden müssen.

Das Self-Hosting von GrowthBook auf Ihrem VPS eliminiert die nutzerbasierte Preisgestaltung, hält Experimentkonfigurationen und Benutzerdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur und ermöglicht unbegrenzte Teammitglieder und Experimente zu festen Infrastrukturkosten – entscheidend für Teams in regulierten Branchen oder beim Aufbau datenschutzsensibler Produkte.