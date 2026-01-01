Organizr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
HTPC- und Homelab-Dienste-Organisator, der alle Ihre selbst gehosteten Tabs in einer einzigen, einheitlichen Weboberfläche lädt.
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Was Sie mit Organizr erstellen können
Organizr ist ein selbst gehostetes Dienst-Dashboard, das Dutzende von Browser-Lesezeichen durch eine einzige, tab-basierte Oberfläche ersetzt. Anstatt zwischen mehreren Browser-Tabs zu wechseln, um Sonarr, Radarr, Plex und andere Homelab-Dienste zu verwalten, lädt Organizr sie alle als iFrame-Tabs innerhalb einer Webseite – komplett mit Benutzerkonten, Zugriffssteuerungen und integrierten Gastbeschränkungen.
Mit Unterstützung für Plex-, Emby- und LDAP-Authentifizierung, unbegrenzten Benutzergruppen und Nginx auth_request-Integration geht Organizr über eine einfache Link-Seite hinaus. Es fungiert als eine leichtgewichtige Zugriffsebene für Ihren gesamten selbst gehosteten Stack, die es Ihnen ermöglicht, bestimmten Benutzern oder Gästen Zugriff nur auf die von Ihnen ausgewählten Tabs zu gewähren.
Wichtige Funktionen von Organizr
Registerkartenbasierte Oberfläche
Laden Sie jeden selbst gehosteten Dienst als iFrame-Tab, wodurch Sie eine einzige, vereinheitlichte Seite erhalten, um Ihr gesamtes Homelab zu verwalten, ohne zwischen Browser-Tabs wechseln zu müssen.
Benutzergruppen und Zugriffskontrolle
Erstellen Sie unbegrenzte Benutzergruppen und steuern Sie, welche Registerkarten jede Gruppe sehen kann — einschließlich schreibgeschütztem Gastzugriff für gemeinsam genutzte Dienste.
Support für Mehrfachauthentifizierung
Benutzer mit Plex-, Emby-, LDAP- oder sFTP-Anmeldeinformationen zusätzlich zu lokalen Organizr-Konten authentifizieren.
Nginx-Authentifizierungs-Integration
Verwenden Sie Organizr als auth_request-Anbieter für Nginx und fügen Sie SSO-ähnlichen Anmeldeschutz für Dienste hinzu, denen eine integrierte Authentifizierung fehlt.
Anpassbare Themes
Die vollständige Farbpalettensteuerung ermöglicht es Ihnen, Organizr an Ihr Branding oder Ihre bevorzugte dunkle/helle Ästhetik anzupassen.
Fail2ban-Support
Die native Fail2ban-Integration schützt Ihren Organizr-Login vor Brute-Force-Angriffen durch automatische IP-Sperrung.
Warum Sie Organizr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.