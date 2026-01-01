Organizr ist ein selbst gehostetes Dienst-Dashboard, das Dutzende von Browser-Lesezeichen durch eine einzige, tab-basierte Oberfläche ersetzt. Anstatt zwischen mehreren Browser-Tabs zu wechseln, um Sonarr, Radarr, Plex und andere Homelab-Dienste zu verwalten, lädt Organizr sie alle als iFrame-Tabs innerhalb einer Webseite – komplett mit Benutzerkonten, Zugriffssteuerungen und integrierten Gastbeschränkungen.

Mit Unterstützung für Plex-, Emby- und LDAP-Authentifizierung, unbegrenzten Benutzergruppen und Nginx auth_request-Integration geht Organizr über eine einfache Link-Seite hinaus. Es fungiert als eine leichtgewichtige Zugriffsebene für Ihren gesamten selbst gehosteten Stack, die es Ihnen ermöglicht, bestimmten Benutzern oder Gästen Zugriff nur auf die von Ihnen ausgewählten Tabs zu gewähren.