Paymenter mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Abrechnungs- und Abonnementverwaltungsplattform für Hosting-Unternehmen, mit Stripe-, PayPal- und automatischen Provisionierungs-Integrationen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Paymenter
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Paymenter erstellen können
Paymenter ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die speziell für Hosting-Unternehmen und Dienstleister entwickelt wurde, die eine professionelle Abonnementverwaltung ohne Transaktionsgebühren oder proprietäre Lizenzkosten benötigen. Sie deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab – von der Dienstbereitstellung über die Rechnungserstellung bis hin zum Zahlungseinzug – mit nativen Integrationen für Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk und DirectAdmin. Basierend auf Laravel und ausgestattet mit einem übersichtlichen Admin-Dashboard, bietet Paymenter Hosting-Unternehmen die Flexibilität, jeden Aspekt ihrer Abrechnungserfahrung anzupassen.
Paymenter auf Ihrem VPS selbst zu hosten, bedeutet keinen Transaktionsaufschlag, keine Kundenlimits und vollständige Kontrolle über die Plattform. MariaDB und Redis werden lokal ausgeführt, um schnelle Checkout-Erlebnisse und reaktionsschnelle Admin-Vorgänge zu gewährleisten, während die MIT-Lizenz es Ihnen ermöglicht, die Plattform an Ihr genaues Geschäftsmodell anzupassen und zu erweitern.
Wichtige Funktionen von Paymenter
Abonnementverwaltung
Verwalten Sie die wiederkehrende Abrechnung mit flexiblen Zyklen, automatischen Verlängerungserinnerungen und anteiliger Abrechnung, sodass Kunden stets korrekt für die von ihnen genutzten Dienste abgerechnet werden.
Automatische Bereitstellung
Neue Servicebestellungen stellen Ressourcen automatisch über Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- oder DirectAdmin-Integrationen bereit, wodurch die manuelle Einrichtung zwischen Zahlung und Bereitstellung entfällt.
Mehrere Zahlungsgateways
Akzeptieren Sie Zahlungen über Stripe, PayPal und Mollie standardmäßig und bieten Sie Ihren Kunden die Zahlungsoptionen, die sie bevorzugen, ohne individuelle Integrationsarbeit.
Kunden-Self-Service-Portal
Kunden verwalten ihre Dienste, Rechnungen und Kontodaten selbst über ein Markenportal, wodurch das Aufkommen an Support-Tickets für routinemäßige Abrechnungsfragen reduziert wird.
Erweiterbares Plugin-System
Fügen Sie benutzerdefinierte Integrationen, Zahlungsgateways und Bereitstellungsmodule über die Plugin-Architektur hinzu, ohne den Plattform-Kerncode zu modifizieren.
Warum Sie Paymenter auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.