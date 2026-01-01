Paymenter ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die speziell für Hosting-Unternehmen und Dienstleister entwickelt wurde, die eine professionelle Abonnementverwaltung ohne Transaktionsgebühren oder proprietäre Lizenzkosten benötigen. Sie deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab – von der Dienstbereitstellung über die Rechnungserstellung bis hin zum Zahlungseinzug – mit nativen Integrationen für Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk und DirectAdmin. Basierend auf Laravel und ausgestattet mit einem übersichtlichen Admin-Dashboard, bietet Paymenter Hosting-Unternehmen die Flexibilität, jeden Aspekt ihrer Abrechnungserfahrung anzupassen.

Paymenter auf Ihrem VPS selbst zu hosten, bedeutet keinen Transaktionsaufschlag, keine Kundenlimits und vollständige Kontrolle über die Plattform. MariaDB und Redis werden lokal ausgeführt, um schnelle Checkout-Erlebnisse und reaktionsschnelle Admin-Vorgänge zu gewährleisten, während die MIT-Lizenz es Ihnen ermöglicht, die Plattform an Ihr genaues Geschäftsmodell anzupassen und zu erweitern.