Kong mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Open-Source-API-Gateway zur Verwaltung, Sicherung und Skalierung von Microservices und APIs.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kong erstellen kÃ¶nnen
Kong ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source API-Gateway, das auf OpenResty (Nginx + LuaJIT) fÃ¼r Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich in groÃŸem Umfang basiert. Es sitzt vor Ihren Diensten, um Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Traffic-Routing und Beobachtbarkeit durch ein umfangreiches Ã–kosystem von Ã¼ber 50 Plugins zu handhaben â€“ ohne Ihren Anwendungscode zu Ã¤ndern.
Der Betrieb von Kong auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber API-Traffic, Plugin-Konfiguration und sensible Zugangsdaten, ohne die nutzungsbasierte Preisgestaltung von verwalteten API-Gateway-Diensten. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL zur Persistierung der Konfiguration von Kong und ist vom Start weg fÃ¼r das Produktions-API-Management bereit.
Wichtige Funktionen von Kong
Zentrale Authentifizierung
Setzen Sie OAuth 2.0, JWT, API-SchlÃ¼ssel und HMAC-Authentifizierung dienstÃ¼bergreifend Ã¼ber einen einzigen Kontrollpunkt durch.
Ratenbegrenzung
SchÃ¼tzen Sie vorgelagerte Dienste vor Lastspitzen, indem Sie verbraucherbezogene oder globale Anfragelimits ohne CodeÃ¤nderungen festlegen.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie Kong mit Ã¼ber 50 offiziellen Plugins fÃ¼r Logging, Caching, Transformationen und Drittanbieter-Integrationen.
Admin-GUI
Verwalten Sie Routen, Dienste, Consumer und Plugins Ã¼ber die integrierte Kong Manager WeboberflÃ¤che auf Port 8002.
Multi-Protokoll-UnterstÃ¼tzung
Leiten Sie HTTP-, HTTPS-, gRPC-, WebSocket- und TCP-Datenverkehr Ã¼ber ein einziges Gateway mit protokollbasiertem Lastausgleich.
Warum Sie Kong auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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