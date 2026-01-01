Kong ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source API-Gateway, das auf OpenResty (Nginx + LuaJIT) fÃ¼r Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich in groÃŸem Umfang basiert. Es sitzt vor Ihren Diensten, um Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Traffic-Routing und Beobachtbarkeit durch ein umfangreiches Ã–kosystem von Ã¼ber 50 Plugins zu handhaben â€“ ohne Ihren Anwendungscode zu Ã¤ndern.

Der Betrieb von Kong auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber API-Traffic, Plugin-Konfiguration und sensible Zugangsdaten, ohne die nutzungsbasierte Preisgestaltung von verwalteten API-Gateway-Diensten. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL zur Persistierung der Konfiguration von Kong und ist vom Start weg fÃ¼r das Produktions-API-Management bereit.