OwnTracks Recorder ist das offizielle Backend fÃ¼r die OwnTracks iOS- und Android-Apps und bietet Ihnen eine vollstÃ¤ndig selbst gehostete Alternative zu kommerziellen Standortfreigabediensten. Der Recorder abonniert Ihren privaten MQTT-Broker, nimmt StandortverÃ¶ffentlichungen von Ihren Telefonen auf und speichert jeden Punkt als einfache Dateien auf der Festplatte, ohne dass eine externe Datenbank erforderlich ist.

Ein integrierter HTTP-Server stellt eine REST-API, einen Live-WebSocket-Stream und vorgefertigte Ansichten fÃ¼r letzte Positionen, tÃ¤gliche Routen und GeoJSON-Karten bereit. Diese Vorlage bÃ¼ndelt den Recorder mit einem Eclipse Mosquitto Broker, der sofort einsatzbereit mit Passwortauthentifizierung ausgestattet ist, sodass Sie Ihre OwnTracks-Apps auf Ihren VPS richten und den Standortverlauf sammeln kÃ¶nnen, ohne Ihre Bewegungsdaten jemals an einen Drittanbieter zu senden.