Plane mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Projektverwaltungsplattform für Aufgabenverfolgung, Sprint-Zyklen und Produkt-Roadmaps — eine selbst gehostete Alternative zu Jira und Linear.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plane erstellen können
Plane ist eine leistungsstarke Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die als moderne Alternative zu Jira, Linear, Monday.com und ClickUp dient. Teams verfolgen Aufgaben, führen Sprint-Zyklen mit Burndown-Charts durch, planen Produkt-Roadmaps und arbeiten in Echtzeit zusammen – alles ohne nutzerbasierte Preisgestaltung oder dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.
Die selbst gehostete Bereitstellung umfasst PostgreSQL, Valkey-Cache, RabbitMQ-Nachrichtenwarteschlange und MinIO-Objektspeicher für eine vollständig eigenständige Einrichtung. Im Gegensatz zu SaaS-Projektmanagement-Tools, die pro Platz berechnen, bietet der Betrieb von Plane auf Ihrem VPS unbegrenzte Nutzer und Projekte zu festen Infrastrukturkosten mit vollständiger Datenhoheit.
Wichtige Funktionen von Plane
Vorgangsverfolgung
Erstellen und verwalten Sie Arbeitsaufgaben mit Rich-Text, Dateianhängen, Unteraufgaben und projektübergreifenden Verweisen in einer zentralisierten Ansicht.
Sprint-Zyklen
Führen Sie agile Sprints mit Burndown-Charts und Team-Momentum-Tracking durch, um den Entwicklungsrhythmus im Zeitplan zu halten.
Produkt-Roadmaps
Planen und kommunizieren Sie die Produktrichtung mit visuellen Roadmaps, die direkt mit den Aufgaben und Modulen verknüpft sind, die jeden Meilenstein ermöglichen.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Live-Updates stellen sicher, dass jedes Teammitglied den neuesten Problemstatus, Kommentare und Zuweisungen ohne manuelle Aktualisierungen sieht.
Anpassbare Ansichten
Erstellen Sie gefilterte Board-, Listen- und Kalenderansichten, die gespeichert und teamübergreifend geteilt werden können, um eine konsistente Projekttransparenz zu gewährleisten.
Module und Analyse
Gruppieren Sie verwandte Probleme in Module für komplexe Projekte und verfolgen Sie dann den Fortschritt mit integrierten Analysen und Trendvisualisierungen.
Warum Sie Plane auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.