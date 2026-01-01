Teable ist eine schnelle Open-Source-Alternative zu Airtable, die eine vertraute Tabellenkalkulations-OberflÃ¤che mit der vollen Leistung einer PostgreSQL-Datenbank kombiniert. Es unterstÃ¼tzt umfangreiche Feldtypen, mehrere Ansichtsmodi, Echtzeit-Zusammenarbeit und Zeilenfilterung â€“ alles unterstÃ¼tzt durch eine Datenbank, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.

Das Selbst-Hosting von Teable auf einem VPS bedeutet, dass Ihre GeschÃ¤ftsdaten in Ihrer eigenen PostgreSQL-Instanz leben, ohne ZeilenbeschrÃ¤nkungen, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren und ohne Anbieterbindung. Teams kÃ¶nnen interne Tools, Projekt-Tracker und CRM-Ã¤hnliche Datenbanken erstellen, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen.