Teable mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source No-Code-Datenbank mit einer Tabellenkalkulations-OberflÃ¤che, basierend auf PostgreSQL und Echtzeit-Zusammenarbeit.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Teable
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Teable erstellen kÃ¶nnen
Teable ist eine schnelle Open-Source-Alternative zu Airtable, die eine vertraute Tabellenkalkulations-OberflÃ¤che mit der vollen Leistung einer PostgreSQL-Datenbank kombiniert. Es unterstÃ¼tzt umfangreiche Feldtypen, mehrere Ansichtsmodi, Echtzeit-Zusammenarbeit und Zeilenfilterung â€“ alles unterstÃ¼tzt durch eine Datenbank, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.
Das Selbst-Hosting von Teable auf einem VPS bedeutet, dass Ihre GeschÃ¤ftsdaten in Ihrer eigenen PostgreSQL-Instanz leben, ohne ZeilenbeschrÃ¤nkungen, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren und ohne Anbieterbindung. Teams kÃ¶nnen interne Tools, Projekt-Tracker und CRM-Ã¤hnliche Datenbanken erstellen, ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen.
Wichtige Funktionen von Teable
PostgreSQL-Backend
Alle Daten werden in Ihrer standardmÃ¤ÃŸigen PostgreSQL-Datenbank gespeichert, ohne proprietÃ¤res Format oder Anbieterbindung.
Mehrere Ansichtstypen
Wechseln Sie zwischen Raster-, Galerie-, Kanban-, Kalender- und Formularansichten, um mit Daten in dem Format zu arbeiten, das zu jedem Arbeitsablauf passt.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Teammitglieder kÃ¶nnen Tabellen gleichzeitig mit Live-Updates und ohne Konflikte bearbeiten.
Keine Zeilenbegrenzungen
Im Gegensatz zu SaaS-Alternativen setzt selbstgehostetes Teable keine kÃ¼nstlichen Grenzen fÃ¼r Zeilen, Tabellen oder die ArbeitsbereichsgrÃ¶ÃŸe.
API-Zugriff
Eine RESTful API ermÃ¶glicht es Ihnen, Teable-Daten mit externen Tools, Automatisierungsplattformen und benutzerdefinierten Anwendungen zu integrieren.
Warum Sie Teable auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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