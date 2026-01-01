Bis zu 69 % Rabatt auf Shopware

Open-Source E-Commerce-Plattform zum Erstellen von modernen, skalierbaren B2C- und B2B-Online-Shops.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Shopware erstellen kÃ¶nnen

Shopware ist eine Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf PHP und Symfony basiert und fÃ¼r HÃ¤ndler entwickelt wurde, die FlexibilitÃ¤t, Leistung und die volle Kontrolle Ã¼ber ihren Online-Shop wÃ¼nschen. Ihre API-First-Architektur, Headless-Funktionen und der Rule Builder machen sie gleichermaÃŸen geeignet fÃ¼r schnelle Direct-to-Consumer-Marken und komplexe B2B-Kataloge mit benutzerdefinierter Preisgestaltung, Segmentierung und Workflows.

Das Self-Hosting von Shopware auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, Bestellungen und Zahlungsintegrationen unter Ihrer Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Bestellung und ohne Plattform-Lock-in. Diese Vorlage bÃ¼ndelt Shopware mit MariaDB, Redis fÃ¼r Caching und Sessions sowie OpenSearch fÃ¼r eine schnelle Produktsuche, wodurch Sie einen produktionsreifen Stack erhalten, der fÃ¼r echten Traffic bereit ist.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Shopware

Headless und API-first

Die Store API und die Admin API ermÃ¶glichen es Ihnen, benutzerdefinierte Storefronts und Integrationen in jedem Framework zu erstellen, wÃ¤hrend Shopware die Commerce-Engine bleibt.

Regelbaukasten

Konfigurieren Sie dynamische Preise, Aktionen, Versandmethoden und Zahlungsoptionen je nach Warenkorb, Kunde oder Kontext â€” ohne Code schreiben zu mÃ¼ssen.

Visuelle Einkaufserlebnisse

Drag-and-Drop-Layouts und CMS-BlÃ¶cke ermÃ¶glichen es Merchandisern, Kategorie- und Landingpages zu erstellen, die auf Kampagnen und Kundensegmente zugeschnitten sind.

Integrierte B2B-Funktionen

Kundenspezifische Preisgestaltung, Angebotsworkflows, Mitarbeiterverwaltung und GroÃŸbestellungen unterstÃ¼tzen komplexe B2B-Vertriebsprozesse standardmÃ¤ÃŸig.

OpenSearch Produktsuche

OpenSearch ermÃ¶glicht schnelle, facettenreiche Produktsuche in groÃŸen Katalogen mit Relevanzoptimierung und Filtern, die Ã¼ber die MySQL-Suche hinaus skalieren.

Erweiterungen und Apps

Der Shopware Store bietet Tausende von Plugins und Apps fÃ¼r Zahlungen, Marketing, ERP und Analysen, um die Plattform zu erweitern, wÃ¤hrend Sie wachsen.

Warum Sie Shopware auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SÃ¼damerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer RÃ¼ckerstattungsrichtlinie.

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