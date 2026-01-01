Shopware ist eine Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf PHP und Symfony basiert und fÃ¼r HÃ¤ndler entwickelt wurde, die FlexibilitÃ¤t, Leistung und die volle Kontrolle Ã¼ber ihren Online-Shop wÃ¼nschen. Ihre API-First-Architektur, Headless-Funktionen und der Rule Builder machen sie gleichermaÃŸen geeignet fÃ¼r schnelle Direct-to-Consumer-Marken und komplexe B2B-Kataloge mit benutzerdefinierter Preisgestaltung, Segmentierung und Workflows.

Das Self-Hosting von Shopware auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, Bestellungen und Zahlungsintegrationen unter Ihrer Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Bestellung und ohne Plattform-Lock-in. Diese Vorlage bÃ¼ndelt Shopware mit MariaDB, Redis fÃ¼r Caching und Sessions sowie OpenSearch fÃ¼r eine schnelle Produktsuche, wodurch Sie einen produktionsreifen Stack erhalten, der fÃ¼r echten Traffic bereit ist.