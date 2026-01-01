Forgejo ist ein von der Community betriebener, selbst gehosteter Git-Dienst, der als Fork von Gitea entstand und sich stark auf Transparenz und NutzerermÃ¤chtigung konzentriert. Er bietet Teams alles, was sie zum Hosten, zur Zusammenarbeit und zur Verwaltung von Softwareprojekten benÃ¶tigen â€“ von der Repository-Verwaltung und Code-Review bis hin zu Problemverfolgung, Wikis und integrierten CI/CD-Aktionen â€“ in einem schlanken, ressourcenschonenden Paket, das bequem auf einem kleinen VPS lÃ¤uft.

Das Selbst-Hosting Ihrer Git-Infrastruktur mit Forgejo bedeutet die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihren Quellcode, keine AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-Plattformen und die volle Einhaltung der Anforderungen an die Datenresidenz. Sie erhalten Funktionen fÃ¼r die Zusammenarbeit auf Unternehmensniveau ohne nutzerbasierte Lizenzkosten oder das Risiko von RichtlinienÃ¤nderungen externer Anbieter, die Ihr Team aus seinen eigenen Repositories aussperren.