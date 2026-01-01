FlexGet mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarkes Automatisierungstool zum Herunterladen und Verwalten von Medien aus RSS-Feeds, Torrent-Seiten und mehr.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r FlexGet
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FlexGet erstellen kÃ¶nnen
FlexGet ist ein Mehrzweck-Automatisierungstool fÃ¼r Inhalte von RSS, Torrent-Seiten, Usenet-Indexern und Dutzenden anderer Quellen. Es ruft Episoden- und Film-Metadaten ab, filtert VerÃ¶ffentlichungen nach Ihren QualitÃ¤tsregeln, gleicht sie mit Ihrer bestehenden Bibliothek ab und Ã¼bergibt passende Downloads an Torrent-Clients, Usenet-Downloader oder Nachbearbeitungsskripte â€“ alles gesteuert Ã¼ber eine einzige deklarative YAML-Konfiguration.
Das Selbst-Hosting von FlexGet auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Automatisierung immer aktiv, damit Feeds kein VerÃ¶ffentlichungsfenster verpassen. Es lÃ¤sst sich in Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd und den breiteren Medienserver-Stack als planendes Bindeglied integrieren, das alles am Laufen hÃ¤lt.
Wichtige Funktionen von FlexGet
YAML-gesteuerte Automatisierung
Definieren Sie alle Feeds, Filter, Transformationen und Download-Ziele in einer einzigen Konfigurationsdatei â€“ einfach zu versionskontrollieren und Ã¼ber Instanzen hinweg zu replizieren.
Hunderte von Integrationen
Integrierte Plugins fÃ¼r Torrent-Seiten, RSS-Feeds, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet und viele mehr.
Serien- und Filmentdeckung
Verfolgt Serien und Filme anbieterÃ¼bergreifend, gleicht diese mit Ihrer Mediathek ab und ruft nur VerÃ¶ffentlichungen ab, die Ihren QualitÃ¤ts- und Sprachregeln entsprechen.
Web-UI und REST API
Durchsuchen Sie Aufgaben in der Warteschlange, starten Sie AusfÃ¼hrungen manuell und sehen Sie den Verlauf Ã¼ber den Browser ein â€” oder automatisieren Sie alles Ã¼ber die JSON-REST-API.
Terminplanung und AuslÃ¶ser
Cron-Ã¤hnliche ZeitplÃ¤ne, Dateisystem-Trigger und Webhook-Einstiegspunkte sorgen dafÃ¼r, dass Aufgaben automatisch und ohne manuelles Eingreifen ausgefÃ¼hrt werden.
Warum Sie FlexGet auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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