Matomo mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Führende Open-Source Webanalyse-Plattform, der über 1 Million Websites vertrauen, mit vollständiger Datenhoheit und DSGVO-Konformität.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Matomo erstellen können
Matomo ist die weltweit führende Open-Source Webanalyse-Plattform, die von über 1 Million Websites in über 190 Ländern genutzt wird. Als datenschutzorientierte Alternative zu Google Analytics bietet sie detaillierte Besucheranalysen, Conversion-Tracking, Heatmaps, Session-Recordings und A/B-Tests, während 100 % Ihrer Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Keine Drittanbieter erhalten Ihre Besucherdaten, und das Tracking bleibt präzise, selbst wenn Ad-Blocker Cloud-Analyse-Skripte blockieren würden.
Das Self-Hosting von Matomo auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Websites, keine Gebühren pro Besucher und volle Konformität mit DSGVO, HIPAA und anderen Vorschriften zur Datenresidenz – was sie zur bevorzugten Analyseplattform für Organisationen macht, die Besucherdaten nicht an externe Anbieter senden können.
Wichtige Funktionen von Matomo
Vollständige Datenhoheit
Alle Besucherdaten bleiben auf Ihrer Infrastruktur — keine Weitergabe an Dritte, keine Profilbildung durch Werbenetzwerke und kein Anbieterzugriff auf Ihre Analysedaten.
DSGVO-Konformität
Integrierte Datenschutzkontrollen, Einwilligungsverwaltung und Datenanonymisierungstools machen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unkompliziert.
Conversion-Tracking
Messen Sie Ziele, Funnels und Attribution über die gesamte Besucher-Journey hinweg, um zu verstehen, was zu Conversions führt.
Heatmaps & Session-Aufzeichnungen
Erfahren Sie, wo Nutzer klicken, scrollen und zögern – mithilfe visueller Heatmaps und aufgezeichneter Browsersitzungen.
E-Commerce-Analyse
Verfolgen Sie Umsatz, Produktleistung, Warenkorbabbruch und den Kundenlebenszykluswert mit speziellen E-Commerce-Berichten.
Unbegrenzte Websites
Verfolgen Sie beliebig viele Websites von einer einzigen Matomo-Instanz aus, ohne Gebühren pro Website oder Plan-Upgrades.
Warum Sie Matomo auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.