Memgraph mit 1 Klick bereitstellen.
Hochleistungs-In-Memory-Graphdatenbank, entwickelt fÃ¼r Echtzeitanalysen auf verbundenen Daten, KI-Workflows und Streaming-Pipelines.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Memgraph erstellen kÃ¶nnen
Memgraph ist eine In-Memory-Graphdatenbank, die fÃ¼r Echtzeit-Traversierungen auf groÃŸen, miteinander verbundenen DatensÃ¤tzen entwickelt wurde. Sie ist vollstÃ¤ndig Cypher-kompatibel â€“ was sie zu einem direkten Ersatz fÃ¼r Neo4j-Abfragen macht â€“ und bietet gleichzeitig eine deutlich geringere Latenz bei Streaming- und ereignisgesteuerten Workloads. Die gebÃ¼ndelte MAGE-Bibliothek fÃ¼gt Ã¼ber 50 Graphalgorithmus-Module (PageRank, Community-Erkennung, kÃ¼rzeste Pfade und mehr) hinzu, die nativ in der Datenbank ohne externe Frameworks ausgefÃ¼hrt werden.
Diese Bereitstellung kombiniert Memgraph mit Memgraph Lab, einer browserbasierten visuellen AbfrageoberflÃ¤che zum Schreiben von Cypher-Abfragen, zum Erkunden der Graphstruktur und zum AusfÃ¼hren von Algorithmus-Experimenten. Beide auf Ihrem eigenen VPS auszufÃ¼hren, gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Speicherzuweisung, Datenaufbewahrung und Zugriffsrichtlinien â€“ ohne Cloud-Preise pro Knoten oder AnbieterbeschrÃ¤nkungen.
Wichtige Funktionen von Memgraph
In-Memory-Leistung
Graphdaten werden vollstÃ¤ndig im RAM gespeichert, was Sub-Millisekunden-Traversierungen und Echtzeit-Abfrageantworten selbst bei tief vernetzten DatensÃ¤tzen ermÃ¶glicht.
Cypher-KompatibilitÃ¤t
Volle openCypher-UnterstÃ¼tzung bedeutet, dass bestehende Neo4j-Abfragen, Treiber und Tools mit minimalen Ã„nderungen an der Abfragesyntax migrieren.
MAGE Algorithmusbibliothek
Ãœber 50 integrierte Graphalgorithmen â€” PageRank, Betweenness-ZentralitÃ¤t, Community-Erkennung, Link-Vorhersage â€” werden als native Abfragemodule ohne externe Pipelines ausgefÃ¼hrt.
Memgraph Lab UI
Browserbasierte visuelle OberflÃ¤che zum Schreiben und AusfÃ¼hren von Cypher-Abfragen, zur Untersuchung der Graphentopologie und zum interaktiven Erkunden von Algorithmus-Ergebnissen.
Streaming-Datenerfassung
Native Kafka- und Pulsar-Integrationen ermÃ¶glichen kontinuierliche Graph-Updates aus EreignisstrÃ¶men ohne Batch-ETL-Pipelines oder externe Konnektoren.
GraphRAG und KI-GedÃ¤chtnis
Graph-strukturierter Speicher und Abruf erweitert LLM-Anwendungen um beziehungsbewussten Kontext und ermÃ¶glicht so genauere Antworten in KI-Agenten und Chatbots.
Warum Sie Memgraph auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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