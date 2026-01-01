Homebox mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostetes Heiminventarsystem zum Verfolgen, Organisieren und Verwalten persÃ¶nlicher GegenstÃ¤nde mit vollstÃ¤ndiger PrivatsphÃ¤re.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Homebox
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Homebox erstellen kÃ¶nnen
Homebox ist ein Inventar- und Organisationssystem, das speziell fÃ¼r Heimanwender entwickelt wurde, die Struktur in ihre persÃ¶nlichen GegenstÃ¤nde bringen mÃ¶chten. Es ermÃ¶glicht Ihnen, GegenstÃ¤nde mit Fotos, benutzerdefinierten Feldern und Standort-Tags zu katalogisieren, wÃ¤hrend Sie Garantien, Kaufdaten und Werte fÃ¼r die Versicherungsdokumentation verfolgen. Die QR-Code-Kennzeichnung macht es einfach, GegenstÃ¤nde in verschiedenen RÃ¤umen oder Lagerbereichen zu identifizieren und zu lokalisieren.
Das Selbst-Hosting von Homebox auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible Inventardaten â€” einschlieÃŸlich Details zu wertvollen BesitztÃ¼mern und der Kaufhistorie â€” vollstÃ¤ndig privat, ohne AbonnementgebÃ¼hren, ohne Speicherbegrenzungen und ohne das Risiko, dass ein Drittanbieterdienst Ihren Datenzugriff einstellt.
Wichtige Funktionen von Homebox
QR-Code-Beschriftung
Generieren und scannen Sie QR-Codes zur schnellen Artikelidentifikation, wodurch die Suchzeit in groÃŸen Sammlungen und Lagerbereichen reduziert wird.
Garantieverfolgung
Erfassen Sie Kaufdaten, Garantien und Belege mit Ablaufwarnungen, damit Sie keine Reklamationsfrist verpassen.
Standortbasierte Organisation
Ordnen Sie GegenstÃ¤nde bestimmten RÃ¤umen oder Lagerbereichen zu und suchen Sie nach dem Standort, um alles sofort zu finden.
Wert- und Versicherungsnachverfolgung
Artikelwerte protokollieren und Berichte fÃ¼r die Hausversicherungsdokumentation und VermÃ¶gensberechnung erstellen.
Mehrbenutzerhaushalte
Teilen Sie Ihr Inventar mit Familienmitgliedern und vergeben Sie Berechtigungen zur gemeinsamen Verwaltung von HaushaltsgegenstÃ¤nden.
Warum Sie Homebox auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.