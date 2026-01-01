Homebox ist ein Inventar- und Organisationssystem, das speziell fÃ¼r Heimanwender entwickelt wurde, die Struktur in ihre persÃ¶nlichen GegenstÃ¤nde bringen mÃ¶chten. Es ermÃ¶glicht Ihnen, GegenstÃ¤nde mit Fotos, benutzerdefinierten Feldern und Standort-Tags zu katalogisieren, wÃ¤hrend Sie Garantien, Kaufdaten und Werte fÃ¼r die Versicherungsdokumentation verfolgen. Die QR-Code-Kennzeichnung macht es einfach, GegenstÃ¤nde in verschiedenen RÃ¤umen oder Lagerbereichen zu identifizieren und zu lokalisieren.

Das Selbst-Hosting von Homebox auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible Inventardaten â€” einschlieÃŸlich Details zu wertvollen BesitztÃ¼mern und der Kaufhistorie â€” vollstÃ¤ndig privat, ohne AbonnementgebÃ¼hren, ohne Speicherbegrenzungen und ohne das Risiko, dass ein Drittanbieterdienst Ihren Datenzugriff einstellt.