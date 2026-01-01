PigeonPod ist ein selbstgehosteter Podcast-Feed-Generator, der YouTube-Kanäle, Playlists, Videos und Bilibili-Inhalte in standardmäßige RSS-Podcast-Feeds umwandelt. Abonnieren Sie jeden beliebigen YouTube-Kanal in PigeonPod, und es lädt automatisch neue Episoden als Audio oder Video herunter, wobei ein passwortgeschützter RSS-Feed generiert wird, den jeder Podcast-Client – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – direkt abonnieren kann.

Im Gegensatz zu Browser-Erweiterungen oder manuellen Workarounds übernimmt PigeonPod die gesamte Pipeline auf Ihrem eigenen Server: Abonnieren, Herunterladen über yt-dlp, Transkodieren über ffmpeg, Feed-Generierung und RSS-Bereitstellung. Alle erforderlichen Tools sind im Docker-Image gebündelt – nichts weiter zu installieren oder zu konfigurieren.