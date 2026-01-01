Littlelink-Server ist ein leichter, quelloffener, zustandsloser Link-in-Bio-Dienst, der als selbst gehostete Alternative zu Linktree entwickelt wurde. Er rendert eine einzige Landingpage, die all Ihre wichtigen Links â€“ soziale Profile, Content-KanÃ¤le, E-Mail, Spendenseiten â€“ hinter einer kurzen URL zusammenfasst, die Sie in jede Bio einfÃ¼gen kÃ¶nnen.

Da die gesamte Seite aus Umgebungsvariablen generiert wird, gibt es keine Datenbank, kein Admin-Panel und keine nutzerbasierte Preisgestaltung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt den Besucherverkehr, das Branding und die Analysen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, mit vollstÃ¤ndiger Domain-Inhaberschaft und ohne Datenweitergabe an eine Drittanbieter-Plattform.