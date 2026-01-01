Littlelink-Server mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Zustandslos, selbstgehostete Linktree-Alternative fÃ¼r Bio-Seiten von Kreativen mit Dutzenden integrierter Social-Media-Buttons.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Littlelink-Server
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Littlelink-Server erstellen kÃ¶nnen
Littlelink-Server ist ein leichter, quelloffener, zustandsloser Link-in-Bio-Dienst, der als selbst gehostete Alternative zu Linktree entwickelt wurde. Er rendert eine einzige Landingpage, die all Ihre wichtigen Links â€“ soziale Profile, Content-KanÃ¤le, E-Mail, Spendenseiten â€“ hinter einer kurzen URL zusammenfasst, die Sie in jede Bio einfÃ¼gen kÃ¶nnen.
Da die gesamte Seite aus Umgebungsvariablen generiert wird, gibt es keine Datenbank, kein Admin-Panel und keine nutzerbasierte Preisgestaltung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt den Besucherverkehr, das Branding und die Analysen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, mit vollstÃ¤ndiger Domain-Inhaberschaft und ohne Datenweitergabe an eine Drittanbieter-Plattform.
Wichtige Funktionen von Littlelink-Server
Zustandsloser Container
Es ist keine Datenbank oder persistenter Speicher erforderlich â€“ die gesamte Seite wird aus Umgebungsvariablen gerendert, was Bereitstellungen schnell und wegwerfbar macht.
Ã¼ber 150 Marken-Buttons
Wird geliefert mit nativen, wiedererkennbaren Buttons fÃ¼r GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify und Ã¼ber hundert weitere Dienste von Haus aus.
Helle und dunkle Themes
WÃ¤hlen Sie zwischen integrierten hellen und dunklen PrÃ¤sentationsmodi, um sie an Ihre persÃ¶nliche Marke anzupassen, ohne benutzerdefiniertes CSS schreiben zu mÃ¼ssen.
Benutzerdefinierte Button-Reihenfolge
Ordnen Sie die Links neu an, die zuerst erscheinen sollen, mithilfe einer einfachen, durch Kommas getrennten Liste, damit die wichtigsten Ziele Ã¼ber dem Falz bleiben.
Open Graph-Metadaten
EnthÃ¤lt konfigurierbare Open Graph und Twitter Card Tags, sodass Vorschauen auf sozialen Plattformen Ihren Avatar, Namen und Ihre Biografie sauber anzeigen.
Optionale Umami-Analyse
Integriert sich mit selbst gehostetem Umami, um Link-Klicks privat ohne Drittanbieter-Cookies oder externe Tracker zu verfolgen.
Warum Sie Littlelink-Server auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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