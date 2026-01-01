ESPHome als 1-Klick-Installation bereitstellen.
YAML-gesteuertes Firmware-Verwaltungssystem fÃ¼r ESP8266- und ESP32-Mikrocontroller mit einem Web-Dashboard und drahtlosen Updates.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ESPHome erstellen kÃ¶nnen
ESPHome ist ein Open-Source-System, das ESP8266- und ESP32-Mikrocontroller mithilfe einfacher YAML-Konfigurationsdateien in Smart-Home-GerÃ¤te verwandelt. Es ist keine C++-Programmierung erforderlich â€“ definieren Sie Sensoren, Schalter und Displays in YAML, und ESPHome kompiliert und flasht automatisch optimierte Firmware. Es integriert sich nativ mit Home Assistant und unterstÃ¼tzt MQTT fÃ¼r die KompatibilitÃ¤t mit jeder Automatisierungsplattform.
Der Betrieb von ESPHome auf einem VPS bietet eine permanente GerÃ¤teverwaltung und Fern-Firmware-Kompilierung, die von Ã¼berall zugÃ¤nglich ist. Ihre GerÃ¤tekonfigurationen werden zentral gespeichert und gesichert, und Over-the-Air-Updates kÃ¶nnen ausgelÃ¶st werden, ohne sich im lokalen Netzwerk befinden zu mÃ¼ssen, in dem sich die physischen GerÃ¤te befinden.
Wichtige Funktionen von ESPHome
YAML-Konfiguration
Definieren Sie das ESP-GerÃ¤teverhalten in einfachen YAML-Dateien mit automatischer Validierung â€” keine C++-Kenntnisse oder IDE-Einrichtung erforderlich.
Over-the-Air-Updates
Senden Sie Firmware-Updates drahtlos an alle Ihre ESP-GerÃ¤te, ohne physischen Zugriff zu benÃ¶tigen, was die Wartung groÃŸer Installationen erheblich vereinfacht.
Home Assistant-Integration
Native API-Integration mit Home Assistant ermÃ¶glicht sofortige GerÃ¤teerkennung und lokale Steuerung ohne Latenz, ohne Cloud-AbhÃ¤ngigkeit.
500+ Komponenten
Die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Hunderte von Sensoren, Displays, LED-Controllern und Aktoren bedeutet, dass nahezu jede Hardware sofort integriert werden kann.
Echtzeit-Protokollierung
Streamen Sie Live-GerÃ¤teprotokolle direkt im Web-Dashboard fÃ¼r eine schnelle Fehlerbehebung und die Ãœberwachung von Sensorwerten wÃ¤hrend der Entwicklung.
Warum Sie ESPHome auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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