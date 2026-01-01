ESPHome ist ein Open-Source-System, das ESP8266- und ESP32-Mikrocontroller mithilfe einfacher YAML-Konfigurationsdateien in Smart-Home-GerÃ¤te verwandelt. Es ist keine C++-Programmierung erforderlich â€“ definieren Sie Sensoren, Schalter und Displays in YAML, und ESPHome kompiliert und flasht automatisch optimierte Firmware. Es integriert sich nativ mit Home Assistant und unterstÃ¼tzt MQTT fÃ¼r die KompatibilitÃ¤t mit jeder Automatisierungsplattform.

Der Betrieb von ESPHome auf einem VPS bietet eine permanente GerÃ¤teverwaltung und Fern-Firmware-Kompilierung, die von Ã¼berall zugÃ¤nglich ist. Ihre GerÃ¤tekonfigurationen werden zentral gespeichert und gesichert, und Over-the-Air-Updates kÃ¶nnen ausgelÃ¶st werden, ohne sich im lokalen Netzwerk befinden zu mÃ¼ssen, in dem sich die physischen GerÃ¤te befinden.